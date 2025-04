Gráfico do dia: EURUSD (17.04.2025)

O EURUSD abrandou recentemente o movimento de alta, com os mercados aguardando a decisão de hoje sobre a taxa de juro do Banco Central Europeu. É esperado um novo corte das taxas de juro, e o ambiente económico mais fraco aponta para uma maior flexibilização monetária. Ainda assim, não há sinais claros de uma correção no horizonte, e o potencial para uma recuperação económica no continente pode alimentar a valorização contínua do euro. Comece a investir hoje ou teste gratuitamente uma conta demo Abrir Conta Abrir Conta Demo Download mobile app Download mobile app Fonte: xStation5 Fed à margem, BCE avança O ano de 2025 marca o fim definitivo da política sincronizada dos bancos centrais a nível mundial, que nos últimos anos se tinham movido em uníssono para combater a inflação pós-COVID. O contraste entre o BCE e a Reserva Federal é um excelente exemplo. Nas suas últimas declarações, os responsáveis da Fed apontaram para um “período difícil” para a política monetária, citando riscos duplos para o seu mandato - pressões inflacionistas e estagnação económica, ambos ligados à política comercial de Donald Trump. Entretanto, dados fracos sobre a atividade na zona euro e uma pressão inflacionista quase nula - incluindo uma descida recorde dos preços da energia na Alemanha - sugerem que o BCE poderá ter de evitar ser excessivamente cauteloso. O mercado obrigacionista europeu está a sinalizar claramente um regresso das taxas de juro da Zona Euro abaixo dos 2% (ver rendimento das obrigações alemãs a 2 anos, linha superior cinzenta). Fonte: xStation5 A Europa está a caminhar para uma recuperação? A nova era de protecionismo levou a uma forte revisão em baixa das previsões de crescimento global. No entanto, a pressão de Donald Trump pode acabar por funcionar a favor da Europa. A competitividade da UE - atualmente posta em causa - poderá melhorar se uma política monetária mais flexível abrir caminho a investimentos estratégicos e a uma expansão fiscal deliberada na Alemanha. Um renascimento da genuína ambição económica, combinado com a estabilidade institucional e a previsibilidade da Europa, pode encorajar contínuos fluxos de capital para o continente, apoiando o euro numa altura de declínio da confiança no dólar americano. O que permanece incerto, no entanto, é a escala final das tarifas entre a UE e os EUA, e se as medidas pró-crescimento serão suficientes para compensar as potenciais perdas de PIB causadas pelas barreiras comerciais. Previsões de crescimento do PIB na zona euro antes (laranja) e depois (azul) do Dia da Libertação. Fonte: Bloomberg Economics



