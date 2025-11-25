Gráfico do dia: EURUSD (25.11.2025)

O par EUR/USD está atualmente a ser negociado perto da zona dos 1,15375. Os movimentos de hoje são moldados por uma combinação de factores fundamentais, com dados alemães mais fracos competindo com as crescentes expectativas do mercado para um corte da taxa da Reserva Federal. A atenção do mercado está focada nos dados de hoje do PPI dos EUA, que podem determinar os próximos movimentos do par EUR/USD. xstation Fonte: xStation5 O que está a moldar o EUR/USD hoje? PIB alemão e sentimento empresarial Os últimos dados do terceiro trimestre mostram que o PIB alemão não registou qualquer crescimento em relação ao trimestre anterior, indicando uma estagnação virtual da economia. Além disso, os fracos resultados do índice alemão Ifo de sentimento empresarial reflectem a deterioração das expectativas, apesar de uma ligeira melhoria da atual situação económica. Como a Alemanha é a maior economia da zona euro, os dados fracos e o declínio do sentimento empresarial reduzem o apelo do euro aos mercados. Uma dinâmica económica mais lenta, combinada com um estímulo orçamental adiado na zona euro, previsto apenas para 2026, reduz as expectativas de novas medidas expansionistas por parte do Banco Central Europeu. Expectativas do Fed e dados de hoje do PPI Os mercados estão a avaliar cada vez mais a possibilidade de uma redução das taxas da Fed em dezembro, com uma probabilidade estimada em cerca de 75-80%. Os responsáveis da Reserva Federal, incluindo John Williams e Christopher Waller, sublinham que a atual política continua a ser moderadamente restritiva e que a economia dos EUA, em particular o mercado de trabalho, pode necessitar de uma maior flexibilização. Além disso, os mercados estão a aguardar os dados de hoje do Índice de Preços no Produtor (PPI) dos EUA, que podem reforçar ou enfraquecer as expectativas em relação à política da Fed. A perspetiva de um corte nas taxas enfraquece o dólar face ao euro, dando um impulso ascendente ao EUR/USD, mesmo quando os fundamentos do euro permanecem relativamente fracos. Situação na Ucrânia As conversações de paz entre a Ucrânia e a Rússia estão a criar um certo sentimento positivo nos mercados, embora o impacto nas taxas de câmbio do euro permaneça limitado por enquanto. O otimismo geopolítico, no entanto, poderá apoiar a moeda comum a médio prazo.



