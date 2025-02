Gráfico do dia - EURUSD (27.02.2025)

Ontem, Donald Trump anunciou planos para impor uma tarifa de 25% sobre a Europa, com as tarifas também previstas para cobrir os carros importados da Europa para os Estados Unidos. No entanto, a reação do EUR/USD à renovação destas “ameaças” parece relativamente silenciosa, com o par a cair de cerca de 1,052 para 1,047. Recentemente, os ganhos do par têm sido apoiados por dados mistos da economia dos E.U., onde as expectativas de inflação (bem como a própria inflação) estão a subir - no entanto, a economia parece estar a sofrer, pelo menos, um abrandamento temporário.

Isto reflecte-se nos dados mais recentes sobre o sentimento dos consumidores do Conference Board, num PMI de serviços mais fraco, numa leitura dececionante das vendas a retalho e nas previsões cautelosas de algumas empresas americanas (como a Walmart), que há muito são consideradas um barómetro da saúde dos consumidores. Consequentemente, vemos que as perspectivas de uma esperada (embora ainda incerta) recuperação económica na Europa - potencialmente apoiada por uma maior flexibilidade para a flexibilização monetária no BCE (onde a inflação parece estar mais bem controlada) - está a compensar, pelo menos temporariamente, os diferenciais de rendimento das obrigações e os desafios estruturais que a economia europeia enfrenta.

Num cenário em que o sentimento do consumidor dos E.U.A. enfraquece ainda mais e os principais dados económicos têm um desempenho inferior, o mercado pode começar a interpretar leituras de inflação mais elevadas como negativas para o dólar. Pressões mais fortes sobre os preços podem condicionar a Reserva Federal, limitando a sua capacidade de reduzir as taxas para aliviar as condições do mercado de trabalho ou estimular a economia. Para a força do euro, o sentimento global - em particular o apetite pelo risco e os fluxos de investimento para os mercados emergentes (ME)- juntamente com um melhor controlo da inflação em comparação com os EUA, será crucial. Tal cenário daria ao BCE mais espaço para flexibilização monetária e potencial estímulo económico.

Gráfico EUR/USD (Gráfico D1)

Olhando para o impulso descendente do EUR / USD, podemos ver que o par se recuperou após testar a zona dos 1,02, que se alinha com a retração de Fibonacci de 61,8% de toda a onda ascendente de 2022. O par também está a tentar manter-se acima da EMA50 (linha laranja). Pelo menos por agora, o risco de um teste de paridade diminuiu, e os investidores ajustaram o seu posicionamento.

Fonte: xStation5

