Gráfico do dia - EURUSD (27.03.2025)

O EURUSD está a recuperar após mais de uma semana de quedas contínuas, mas este alívio pode ser de curta duração. O agravamento das fricções comerciais entre a UE e os EUA, uma leitura potencialmente hawkish da inflação PCE na sexta-feira, e as diversas vozes dos funcionários do Banco Central Europeu (BCE) estão a puxar o par de moedas em diferentes direções, destacando o risco de alta volatilidade. Comece a investir hoje ou teste gratuitamente uma conta demo Abrir Conta TESTAR A DEMO Download mobile app Download mobile app Fonte: xStation5 UE prepara-se para retaliação tarifária A Comissão Europeia adiou, para já, a adoção de medidas de retaliação contra os produtos americanos. No entanto, com os próximos direitos aduaneiros recíprocos a serem anunciados a 2 de abril e os direitos sobre os automóveis a entrarem em vigor a 3 de abril, as autoridades da UE estão a preparar um conjunto de instrumentos de política comercial para uma potencial resposta. As atuais tarifas sobre as importações dos EUA são até 2 pontos percentuais mais elevados do que os impostos pelos EUA à UE, abrangendo bens no valor de 26 mil milhões de euros (Bloomberg, UNCTAD). Embora o aumento das tarifas existentes pareça ser a solução mais simples, o Conselho Europeu das Relações Externas (ECFR) adverte que a margem de manobra é limitada e que novas tarifas poderiam perturbar ainda mais as cadeias de abastecimento. Outras medidas potenciais em cima da mesa incluem: O Instrumento Anti-Coerção (ICA) para combater a pressão económica.

Restrição do acesso das empresas americanas aos mercados de capitais europeus.

Regulamentos dirigidos às grandes empresas americanas de tecnologia. BCE: Debate acalorado sobre a descida das taxas em abril A três semanas da próxima reunião do Conselho do BCE sobre política monetária, o debate anteriormente pouco claro sobre as taxas de juro na zona euro está a ganhar clareza. Os comentários dovish (por exemplo, Stournaras: “Tudo aponta para uma redução das taxas em abril.”) sugerem uma flexibilização.

Estão a surgir preocupações simultâneas sobre o crescimento e a inflação, com alguns responsáveis (por exemplo, Wunsch) a sugerirem uma pausa total no ciclo de redução das taxas.

O BCE continua sob pressão para apoiar a atividade económica no meio da incerteza e do potencial impacto de uma guerra comercial. Na semana passada, os mercados aumentaram as suas expectativas de uma redução das taxas em abril para quase 80%. Fonte: Bloomberg Finance L.P.

Este material é uma comunicação de marketing na aceção do artigo 24.º, n.º 3, da Diretiva 2014/65 / UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, sobre os mercados de instrumentos financeiros e que altera a Diretiva 2002/92 / CE e Diretiva 2011/61/ UE (MiFID II). A comunicação de marketing não é uma recomendação de investimento ou informação que recomenda ou sugere uma estratégia de investimento na aceção do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de abril de 2014 sobre o abuso de mercado (regulamentação do abuso de mercado) e revogação da Diretiva 2003/6 / CE do Parlamento Europeu e do Conselho e das Diretivas da Comissão 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e do Regulamento Delegado da Comissão (UE ) 2016/958 de 9 de março de 2016 que completa o Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito às normas técnicas regulamentares para as disposições técnicas para a apresentação objetiva de recomendações de investimento, ou outras informações, recomendação ou sugestão de uma estratégia de investimento e para a divulgação de interesses particulares ou indicações de conflitos de interesse ou qualquer outro conselho, incluindo na área de consultoria de investimento, nos termos do Código dos Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 486/99, de 13 de Novembro. A comunicação de marketing é elaborada com a máxima diligência, objetividade, apresenta os factos do conhecimento do autor na data da preparação e é desprovida de quaisquer elementos de avaliação. A comunicação de marketing é elaborada sem considerar as necessidades do cliente, a sua situação financeira individual e não apresenta qualquer estratégia de investimento de forma alguma. A comunicação de marketing não constitui uma oferta ou oferta de venda, subscrição, convite de compra, publicidade ou promoção de qualquer instrumento financeiro. A XTB, S.A. - Sucursal em Portugal não se responsabiliza por quaisquer ações ou omissões do cliente, em particular pela aquisição ou alienação de instrumentos financeiros. A XTB não aceitará a responsabilidade por qualquer perda ou dano, incluindo, sem limitação, qualquer perda que possa surgir direta ou indiretamente realizada com base nas informações contidas na presente comunicação comercial. Caso o comunicado de marketing contenha informações sobre quaisquer resultados relativos aos instrumentos financeiros nela indicados, estes não constituem qualquer garantia ou previsão de resultados futuros. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros, e qualquer pessoa que atue com base nesta informação fá-lo inteiramente por sua conta e risco.