Gráfico do dia - EURUSD (28.01.2025)

O EURUSD caiu para 1,0428, marcando uma queda acentuada de 0,7% contra o dólar americano, com a postura agressiva do presidente Trump sobre as tarifas comerciais. A valorização do dólar após o anúncio de Trump de planos para tarifas universais “muito maiores”, descartando a taxa proposta pelo Tesouro de 2,5% como insuficiente.

Domínio do dólar

O dólar americano fortaleceu-se em todos os sectores, com o índice do dólar a subir 0,4% após os últimos comentários de Trump. O impacto mais alargado no mercado tem sido significativo, com as moedas sensíveis ao risco a recuarem e a procura por ativos de refúgio a beneficiarem o dólar. Os participantes no mercado estão a ajustar rapidamente as suas posições, com os fundos de cobertura a aumentarem a sua exposição longa ao dólar, no meio de expectativas de que as políticas protecionistas continuarão a apoiar o dólar.

Impacto das tarifas

A proposta de escalada da estrutura tarifária, que poderá atingir 20%, representa uma ameaça especial para a economia da zona euro, orientada para as exportações. Os fabricantes europeus de automóveis e de produtos industriais são especialmente vulneráveis, com as potenciais tarifas sobre os semicondutores e os metais a ameaçarem perturbar cadeias de abastecimento cruciais. Os analistas de mercado estimam que uma tarifa universal de 20% poderia reduzir o crescimento do PIB da zona euro em 0,3-0,5 pontos percentuais em 2025.

Desafios económicos europeus

Para agravar os problemas do euro, a economia da zona euro continua a dar sinais de fraqueza, em especial no seu maior Estado-Membro. A estagnação do PIB da Alemanha no quarto trimestre e as decepcionantes expectativas empresariais do IFO reforçaram as preocupações quanto à trajetória de crescimento da região. O excedente comercial significativo da zona euro com os EUA torna-a particularmente vulnerável a qualquer escalada das tensões comerciais, criando ventos contrários adicionais para a moeda comum.

Trajetória de redução das taxas do BCE

O Banco Central Europeu encontra-se numa posição cada vez mais complexa, uma vez que equilibra dados económicos fracos com o seu mandato de inflação. Os preços de mercado reflectem agora as expectativas de uma flexibilização monetária mais agressiva, com três cortes de 25 pontos base totalmente previstos para 2025. A Presidente do BCE, Christine Lagarde, enfrenta uma pressão crescente para abordar as preocupações com o crescimento e o potencial impacto das medidas comerciais dos EUA na reunião desta semana.

Fonte: Bloomberg

Perspectivas de Mercado

O par cambial continua a ser altamente sensível às manchetes sobre a política comercial dos E.U.A., esperando-se que a volatilidade permaneça elevada à medida que os mercados digerem as implicações de potenciais aumentos tarifários de até 20%. A tradicional vantagem de rendimento que normalmente poderia apoiar o euro foi ofuscada por estas preocupações macro mais amplas e pelo renovado apelo do dólar como moeda de reserva de valor.

EURUSD (Intervalo D1)

O EURUSD está a aproximar-se dos níveis de Fibonacci nos 23,6%, que coincide com a SMA de 50 períodos. Este nível deverá atuar como importante zona de suporte, tendo desempenhado um papel importante nas negociações dos últimos dois meses. Se ocorrer uma inversão, os níveis de Fibonacci nos 38,2%, seguido pela SMA de 100 períodos poderão tornar-se os próximos obstáculos para a força comprado.