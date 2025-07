Gráfico do dia: EURUSD (28.07.2025)

Após o anúncio de um acordo comercial preliminar entre os Estados Unidos e a União Europeia, o par cambial EUR/USD reagiu em baixa. Os mercados reagiram ao acordo, que impõe uma tarifa fixa de 15% sobre os bens da UE importados para os Estados Unidos e compromete a UE a comprar 750 mil milhões de dólares em energia dos EUA e a investir mais 600 mil milhões de dólares na economia dos EUA, aumentando a procura do dólar. O dólar tinha anteriormente enfraquecido significativamente devido à incerteza sobre a política comercial do presidente Trump, mas o acordo é visto como reduzindo principalmente o risco do lado dos EUA, ajudando assim a reverter a sorte do dólar. Além disso, o EUR / USD caiu para 1,1670 no início da sessão, um movimento reforçado pela crença de que os riscos comerciais nos EUA diminuíram, enquanto os exportadores europeus enfrentam barreiras adicionais e os detalhes futuros permanecem não resolvidos.

Na prática, o acordo clarifica igualmente a estrutura pautal para os sectores estratégicos: será aplicada uma taxa de 15% às exportações de semicondutores da UE para os EUA, enquanto que será aplicada uma taxa de 0% à troca de equipamento de semicondutores em ambas as direcções, o que está em conformidade com os comentários anteriores da parte europeia. A lista de produtos abrangidos pela taxa de direito nulo inclui ainda aeronaves e peças, determinados produtos químicos, medicamentos genéricos, produtos agrícolas essenciais e recursos naturais críticos - embora os funcionários sublinhem que tal requer mais negociações, especialmente no que respeita a produtos como as bebidas alcoólicas. Apesar da natureza de enquadramento do acordo, este reduziu a incerteza imediata em torno do comércio transatlântico, fazendo com que o dólar se fortalecesse à medida que os anteriores prémios de risco se desvaneceram. Esta reação reflecte as expectativas do mercado de que o acordo protege principalmente os interesses dos EUA, enquanto o euro enfrenta desafios estruturais contínuos, pressionando a taxa de câmbio EUR/USD a curto prazo.

Apesar das quedas de hoje, o par EURUSD permanece numa tendência ascendente estável (de longo prazo), olhando para as médias móveis exponenciais de 50, 100 e 200 dias. Até que o par quebre abaixo da EMA de 50 dias (curva azul no gráfico), as quedas de hoje não mudam a tendência de um ponto de vista técnico. O RSI de 14 dias está caindo para cerca de 50 pontos (valores ligeiramente elevados, mas dentro da faixa média).

Fonte: xStation