EUR/USD recua antes de dados de inflação alemães e sinais hawkish do BCE O par cambial euro-dólar está a recuar para a área de 1,157 hoje, antes dos dados sobre a inflação na Alemanha, que serão divulgados às 14h30. A ata da reunião do BCE de ontem teve um tom bastante hawkish, com o banco sinalizando uma pausa nos cortes das taxas. Por outro lado, dados recentes dos Estados Unidos continuam a mostrar uma resiliência persistente da economia americana, incluindo um número de pedidos de seguro-desemprego abaixo do esperado. As vendas mensais reais no retalho da Alemanha em outubro caíram -0,3%, em comparação com as previsões de 0,2% e a leitura anterior de 0,2%. Um potencial declínio no consumo privado na Europa poderia fortalecer o argumento a favor de um euro mais fraco, e o mercado pode reagir de forma sensível a esses dados, já que o «consumidor resiliente» tem sido um dos principais fatores de apoio ao euro e continua a ser um obstáculo para o BCE. EURUSD (D1) O par cambial euro-dólar está recuando ligeiramente após três dias consecutivos de ganhos e atualmente está sendo negociado na faixa intermediária entre a EMA200 (linha vermelha) e a EMA50 (linha laranja), sugerindo indecisão dos investidores sobre a sustentabilidade da tendência, apesar das crescentes expectativas de um corte nas taxas em dezembro, que agora estão próximas de 84%. EURUSD (D1) | Fonte: xStation5 O EURUSD está a ser negociado dentro de um padrão triangular, e a recente quebra ascendente foi invalidada pela queda de 1,161 para 1,156. Por enquanto, no entanto, a queda está a ocorrer com um volume relativamente baixo. O indicador RSI permanece abaixo do nível 50. EURUSD (D1) | Fonte: xStation5

