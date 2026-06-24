O dólar norte-americano tem-se valorizado significativamente nos últimos dias, e as revisões em sentido mais restritivo das projeções da Reserva Federal tornaram-se o principal catalisador por detrás da queda do par de moedas mais importante do mundo. É de salientar que o EUR/USD continuou a cair, apesar de o Banco Central Europeu ter recentemente anunciado um aumento da taxa de juro de 25 pontos-base. Isto sugere que esta evolução está a ser impulsionada por mais do que apenas as expectativas em relação às taxas de juro.
Os investidores estão cada vez mais focados na divergência entre as economias dos EUA e da zona euro. Nos Estados Unidos, indicadores-chave como os inquéritos do ISM, os dados do PMI e os dados sobre o emprego não agrícola continuam a apontar para um crescimento económico relativamente sólido. Em contrapartida, a zona euro parece estar presa no que se poderia descrever como uma «estagnação estável». Em toda a Europa, os riscos continuam inclinados para o lado negativo devido às perturbações em curso nos mercados energéticos e à fraqueza persistente no setor industrial, que continua a ser um importante contribuinte para o crescimento regional. Hoje, os dados do Índice de Clima Empresarial Ifo alemão, às 9h00 GMT, poderão influenciar o par.
EUR/USD (D1, H1)
O EUR/USD caiu para a zona dos 1,135, sinalizando uma inversão para uma tendência de baixa. O par está agora a ser negociado significativamente abaixo da média móvel exponencial de 200 dias (EMA200, linha vermelha), que se situa perto de 1,16 e é reforçada por várias reações históricas importantes dos preços.
O par registou agora quase cinco sessões consecutivas de perdas, sendo o principal catalisador da onda de vendas a mudança do Federal Reserve para uma perspetiva de política monetária mais restritiva.
EUR/USD (H1)
Analisando o gráfico horário, o par EUR/USD está atualmente a reproduzir a correção anterior quase ponto a ponto. A questão fundamental é saber se o forte impulso de baixa está a começar a enfraquecer. Se a pressão de venda começar a abrandar em torno dos níveis atuais, a descida poderá abrandar e permitir uma recuperação em direção a 1,14, onde se situa atualmente a média móvel exponencial de 50 períodos (EMA50, linha laranja).
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