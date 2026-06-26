As ações de Tóquio encerraram a sessão de sexta-feira com uma queda acentuada, impulsionada por uma forte onda de realização de lucros nos setores da tecnologia e das comunicações. Os futuros do Nikkei 225 (JP225) registam atualmente uma descida de 1,7%, caindo abaixo da média móvel exponencial de 10 dias, num contexto de arrefecimento do otimismo em torno da IA. Nikkei 225 (D1) Fonte: xStation5 Depois de atingirem um pico próximo dos máximos históricos, os futuros do JP225 registaram uma forte correção, caindo abaixo da linha amarela da MME de curto prazo. O índice está atualmente a testar um nível-chave de resistência histórica, agora transformado em suporte, em torno dos 69 800. Embora a tendência ascendente diária mais ampla se mantenha intacta, apoiada pela linha EMA roxa de longo prazo, que se encontra em alta, o impulso a curto prazo tornou-se de baixa. Se não for possível manter a zona dos 69 800, isso poderá abrir caminho para uma correção prolongada em direção à área dos 67 200. O que está a influenciar o Nikkei 225 (JP225) hoje? O sentimento regional muda para uma postura de aversão ao risco, num contexto de dificuldades estruturais: O sentimento em toda a Ásia deteriorou-se acentuadamente, à medida que os investidores institucionais retiram capital dos centros económicos dependentes das exportações, motivados por receios crescentes de um desequilíbrio insustentável nas avaliações do setor tecnológico, entre os elevados gastos em infraestruturas de IA e as receitas a curto prazo que ficam aquém das expectativas. O pico da inflação em Tóquio antecipa as apostas num aumento de taxas mais agressivo por parte do Banco do Japão: O IPC global de Tóquio em junho subiu mais do que o esperado, para 1,7% em termos homólogos, enquanto o indicador subjacente «core-core» (excluindo alimentos frescos e energia) acelerou para 1,9%, sinalizando pressões crescentes sobre os preços e efeitos de segunda ordem decorrentes do petróleo. A par da retórica cada vez mais «hawkish» do governador Ueda, as previsões para o próximo aumento das taxas de juro do Banco do Japão passaram de dezembro para outubro. As ações perdem o seu apelo num contexto de rendimentos crescentes: À medida que o aumento dos rendimentos pressiona as valorizações das ações, os títulos globais estão a perder rapidamente o seu apelo num contexto de perspetivas macroeconómicas altamente voláteis. Esta pressão é amplificada pelo cansaço crescente e pelo cepticismo estrutural em torno da rentabilidade a curto prazo do setor da inteligência artificial. Forte onda de vendas no setor tecnológico: O SoftBank Group, um dos pesos pesados do mercado, desceu 12,53%, uma vez que a OpenAI poderá estar a adiar a sua oferta pública inicial (IPO), enquanto os principais intervenientes do setor dos chips, a Kioxia Holdings e a Taiyo Yuden, registaram quedas de 11,24% e 10,84%, respetivamente, refletindo uma fraqueza regional mais generalizada nas ações de hardware relacionadas com a IA. A amplitude do mercado mantém-se positiva apesar da queda acentuada do índice: Embora o índice de referência Nikkei tenha sofrido perdas acentuadas, as ações em alta superaram, na verdade, as que registaram quedas, por 1 785 contra 1 730, na Bolsa de Tóquio. Títulos defensivos como a Kao Corp subiram 4,85%, a par de ganhos na Haseko e na Olympus, enquanto o índice de volatilidade do Nikkei arrefeceu significativamente, caindo 22,47% para 30,77.

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