A sessão de quarta-feira do EURUSD centra-se principalmente na antecipação do dado mais importante do dia: os dados sobre a inflação do IPC dos EUA. O valor divulgado hoje poderá desempenhar um papel fundamental na determinação da forma como o mercado avalia a próxima reunião da Reserva Federal.
Nos últimos dias, as expectativas quanto a novos aumentos das taxas de juro nos EUA enfraqueceram claramente. A principal razão tem sido a fraqueza dos dados do mercado de trabalho. Tanto o relatório da ADP, que revelou apenas 44 000 novos postos de trabalho no setor privado, como o subsequente relatório NFP apresentaram resultados fracos. Em julho, o número de postos de trabalho não agrícolas diminuiu em 23 000, enquanto o mercado esperava um aumento de cerca de 80 000. Os dados dos meses anteriores também foram revistos significativamente em baixa.
Consequentemente, o mercado tem-se tornado cada vez mais cético quanto a novos aumentos das taxas de juro por parte da Reserva Federal. Os dados de inflação de hoje poderão reforçar essa perspetiva ou contestá-la mais uma vez. Se o IPC ficar abaixo das expectativas, haverá ainda menos argumentos a favor de um maior aperto monetário. Se, por outro lado, a inflação voltar a surpreender em alta, o mercado poderá rapidamente voltar a precificar taxas de juro mais elevadas nos EUA.
Do outro lado está o Banco Central Europeu. O BCE já aumentou as taxas de juro este ano, e o mercado está a precificar uma nova subida em setembro. As expectativas quanto a um aumento das taxas em setembro são, atualmente, muito elevadas.
Além disso, os dados alemães de hoje confirmaram que a inflação continua elevada. O IPC subiu 0,8% em termos mensais e 2,8% em termos homólogos em julho. O IHPC aumentou 0,9% em relação ao mês anterior e 2,8% em relação ao mesmo mês do ano anterior.
Isto coloca o par EUR/USD numa posição particularmente interessante. Do lado do dólar, temos um mercado de trabalho cada vez mais fraco e expectativas em declínio quanto a subidas das taxas de juro por parte da Reserva Federal. Do lado do euro, a inflação continua a fornecer ao BCE argumentos para manter uma política monetária restritiva.
Fonte: xStation5
Fatores que estão atualmente a influenciar o EURUSD
O relatório do IPC de hoje é, sem dúvida, o acontecimento mais importante para o par EURUSD. O mercado espera que a inflação tenha subido 3,4 % em termos homólogos em julho, em comparação com os 3,5 % registados em junho. Prevê-se que a inflação subjacente aumente 2,5 % em termos homólogos.
No entanto, o valor efetivo será apenas a primeira peça do quebra-cabeças. Muito mais importante será a reação do mercado aos dados e a forma como as expectativas quanto à futura política da Reserva Federal se alterarem.
Se a inflação ficar abaixo das expectativas, o mercado poderá reduzir ainda mais a probabilidade de um novo aumento das taxas de juro. Nesse cenário, as taxas de rendibilidade dos títulos do Tesouro dos EUA poderão cair e o dólar poderá ficar sob pressão. Este seria um sinal positivo para o par EUR/USD.
Por outro lado, uma inflação superior ao esperado poderá reverter parte deste movimento. Na sequência de dados muito fracos do mercado de trabalho, o mercado necessita agora de outro argumento para voltar a precificar subidas das taxas de juro. Um valor forte do IPC poderá proporcionar exatamente isso.
É igualmente importante recordar que a inflação se mantém acima da meta do Fed. Por conseguinte, mesmo um valor mais fraco não significa automaticamente que o banco central tenha de começar a reduzir as taxas rapidamente. Para o mercado, a questão mais importante neste momento é saber se o argumento a favor de novos aumentos das taxas desaparece.
O mercado de trabalho fraco alterou as expectativas em relação à Reserva Federal
Até recentemente, a perspetiva de novos aumentos das taxas nos EUA era muito mais realista. A situação alterou-se na sequência de uma série de relatórios mais fracos sobre o mercado de trabalho.
O relatório ADP de julho revelou um crescimento do emprego no setor privado de apenas 44 000 postos de trabalho. Alguns dias depois, o relatório NFP trouxe uma desilusão ainda maior. O número de postos de trabalho não agrícolas diminuiu em 23 000, em comparação com as expectativas de um aumento de 80 000. Os dados anteriores foram também revistos acentuadamente em baixa.
O mercado de trabalho é agora um dos principais argumentos contra novos aumentos das taxas de juro por parte da Fed. Se a economia está claramente a perder dinamismo em termos de emprego, o banco central tem menos razões para aumentar ainda mais o custo do crédito.
O IPC de hoje poderá, portanto, ser a peça que faltava no quebra-cabeças. Uma inflação mais fraca, combinada com um mercado de trabalho fraco, enviaria ao Fed um sinal muito claro de que novos aumentos das taxas não são necessários.
O BCE Tem um Problema Completamente Diferente
A situação no que diz respeito ao euro parece atualmente diferente. O Banco Central Europeu já iniciou um ciclo de subida das taxas este ano, e o mercado espera uma nova medida em setembro.
É importante referir que as expectativas em relação à decisão de setembro são muito elevadas. Isto significa que o mercado já está, em grande medida, a precificar um novo movimento do BCE, tornando ainda mais importante para o euro o que o banco central vier a fazer posteriormente.
Se a inflação se mantiver elevada, o BCE poderá ter argumentos para manter uma postura mais restritiva. Os dados alemães de hoje encaixam-se bem neste cenário. A inflação medida pelo IPC e pelo IHPC situou-se nos 2,8% em termos homólogos em julho, enquanto o crescimento mensal dos preços também se manteve elevado.
Isto não significa, evidentemente, que a inflação alemã, por si só, venha a determinar as decisões do BCE. Constitui, no entanto, uma parte importante do panorama da inflação em toda a zona do euro.
A diferença nas expectativas em relação à Fed e ao BCE começa a favorecer o euro
Este é, atualmente, o aspeto mais interessante para o par EUR/USD.
Até recentemente, o principal problema para o euro era a vantagem da Fed, resultante das taxas de juro elevadas e das expectativas de um maior aperto monetário nos EUA. Agora, a situação começa a mudar.
O mercado reduziu as expectativas quanto a novos aumentos das taxas de juro por parte do Fed, mantendo, ao mesmo tempo, uma elevada probabilidade de um novo aumento das taxas pelo BCE em setembro.
Se o IPC dos EUA divulgado hoje for fraco, a divergência nas expectativas quanto às políticas dos dois bancos centrais poderá inclinar-se ainda mais a favor do euro. Tal constituiria mais um argumento para que o par EURUSD registe uma subida.
Se, no entanto, a inflação nos EUA se revelar superior às expectativas, o dólar poderá recuperar rapidamente parte da sua vantagem. Nesse caso, o mercado voltaria a questionar se o Fed chegou realmente ao fim do seu ciclo de subidas das taxas.
Pontos-chave
- O relatório de hoje sobre o IPC dos EUA é o evento mais importante para o par EUR/USD e poderá ter um impacto significativo nas expectativas em relação à próxima reunião do Fed.
- Dados fracos do mercado de trabalho, incluindo um relatório NFP muito fraco e um valor fraco do ADP, reduziram claramente as expectativas de novos aumentos das taxas de juro nos EUA.
- Um valor do IPC inferior ao esperado poderá confirmar ainda mais que o Fed terá poucos motivos para voltar a aumentar as taxas este ano.
- O BCE encontra-se atualmente numa posição diferente. O banco central já aumentou as taxas este ano, e o mercado está a precificar outro aumento das taxas em setembro com uma probabilidade muito elevada.
- Os dados alemães divulgados hoje revelaram uma inflação de 2,8% em termos homólogos, tanto para o IPC como para o IHPC, o que fornece poucos indícios de que o BCE deva afastar-se rapidamente de uma política monetária restritiva.
- No que diz respeito ao par EUR/USD, a questão fundamental agora é se o IPC dos EUA confirmará o quadro mais fraco da economia norte-americana. Se tal acontecer, a divergência nas expectativas em matéria de política monetária poderá inclinar-se cada vez mais a favor do euro.
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