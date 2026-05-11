Gráfico do dia: GBPUSD (11.05.2026)

A crise política em torno de Keir Starmer tornou-se hoje um dos principais fatores que influenciam o mercado da libra esterlina. A situação está a evoluir rapidamente e a ter um impacto direto nas taxas de rendibilidade das obrigações do Estado e no valor da libra, com os mercados a acompanharem de perto cada palavra do primeiro-ministro.
Pressão interna no partido
A dimensão do problema de Starmer é melhor ilustrada por um único número: 42 deputados trabalhistas já lhe tinham pedido oficialmente que se demitisse até ao domingo à noite, enquanto a ex-vice-primeira-ministra Angela Rayner descreveu a situação atual como «a última oportunidade do Partido Trabalhista» para mudar de rumo. O surgimento de potenciais adversários, como Wes Streeting e Andy Burnham, significa que o mercado encara agora a disputa interna no Partido Trabalhista como um risco real, em vez de mero ruído político.
No seu discurso de segunda-feira, Starmer centrou-se em vários temas-chave. Em primeiro lugar, uma defesa firme da sua própria posição: «Lutarei em todas as votações internas.» Em segundo lugar, uma agenda política que visa laços mais estreitos com a UE, a nacionalização da British Steel e um novo acordo de mobilidade para os jovens com a Europa. O mercado interpretou este discurso principalmente através do prisma de uma questão: conseguirá o primeiro-ministro estabilizar a sua posição o suficiente para travar a onda de vendas de títulos do Tesouro?
Pode assistir ao discurso ao vivo do primeiro-ministro do Reino Unido aqui. Fonte: Sky News, YouTube
Starmer, títulos do Tesouro em libras
A taxa de rendibilidade dos títulos do Tesouro a 10 anos subiu na manhã de segunda-feira para 4,954%, um aumento de 3 pontos base em relação ao fecho anterior, quando se situava em 4,904% imediatamente após Starmer se ter recusado a demitir-se na sexta-feira. Economistas inquiridos pela Bloomberg afirmam que, se não fosse a componente política, as taxas de rendibilidade seriam 10–15 pontos base mais baixas. Isto demonstra até que ponto o mercado já começou a precificar o risco de instabilidade política, em vez de se basear exclusivamente nos fundamentos macroeconómicos.
O Reino Unido tem atualmente os custos de serviço da dívida mais elevados de todos os países do G7, uma consequência da inflação que se mantém acima da meta e do fraco crescimento económico. A situação é ainda mais complicada pelas repercussões económicas do conflito armado no Irão, que levou a preços mais elevados da energia e a um enfraquecimento adicional da atividade empresarial. Nesse contexto, qualquer incerteza política atua como um multiplicador de risco para os fundos que detêm títulos do Tesouro britânico.
Implicações para a libra esterlina
A libra encontra-se numa posição difícil, tanto do ponto de vista técnico como fundamental. Por um lado, fatores estruturais como as taxas de juro relativamente elevadas do Banco de Inglaterra em comparação com o BCE e a acentuada divergência inflacionista em relação ao resto da Europa podem continuar a apoiá-la a médio prazo. Por outro lado, o prémio de risco político, que começou agora a ser incorporado nos rendimentos dos títulos do Tesouro, é um fator que afeta diretamente a valorização da moeda: rendimentos obrigacionistas mais elevados num contexto de enfraquecimento do governo é um cenário que, historicamente, tem sido negativo para a libra, uma vez que sugere a ausência de uma âncora fiscal.
Se Starmer sobreviver politicamente às próximas semanas e conseguir acalmar a rebelião interna, o prémio de risco deverá diminuir gradualmente, e o par GBP/USD poderá testar novamente níveis de resistência mais elevados. Um cenário alternativo, nomeadamente uma verdadeira batalha pela liderança do partido, significaria, no entanto, novos aumentos nos rendimentos dos títulos do Tesouro e pressão sobre a libra, especialmente porque os mercados globais estão agora altamente sensíveis a quaisquer sinais de instabilidade política e fiscal, na sequência das experiências da era Truss. Para os investidores da libra esterlina, portanto, o dia de hoje é um teste não tanto ao próprio Starmer, mas à resiliência do prémio de risco político que o mercado já precificou.
O GBP/USD está a ser negociado a 1,3608 no gráfico diário, dentro de uma tendência ascendente que se mantém desde a mínima em torno de 1,22 na viragem de 2024/2025, e o preço permanece acima do VWAP de referência do início de 2025, que se situa na região de 1,31–1,32. O perfil de volume indica um Ponto de Controlo na zona de 1,3450–1,3480, onde uma linha horizontal preta marca um nível de suporte chave que tem sido testado repetidamente em ambos os lados. O RSI(14) em 57,17 sugere um momentum neutro-altista sem sinais de condições de sobrecompra, o que, tecnicamente, deixa margem para novos ganhos em direção à zona de resistência de 1,3800–1,3850, onde o preço inverteu a tendência no pico de 2025. O discurso de hoje de Starmer e a sua sobrevivência política são fatores que determinarão diretamente a direção a curto prazo: a estabilidade governamental abre caminho para uma subida, enquanto uma escalada da crise e um aumento das taxas dos títulos do Tesouro britânico empurrariam o par de volta para a zona do POC em 1,3450 e, no caso de uma correção mais profunda, até mesmo para o VWAP. Tecnicamente, os otimistas têm a vantagem enquanto o preço se mantiver acima de 1,34, e os pessimistas só recuperarão a iniciativa após uma quebra abaixo desta zona com volume.
Análise de Mercado: EUR/USD | 11/05/26
Bolsa de Lisboa - A Semana nos Mercados Globais | 11/05/26
O que está em destaque esta semana?
Resumo da manhã: Proposta de paz do Irão é considerada «INACEITÁVEL»; mercados sofrem um revés
Este material é uma comunicação de marketing na aceção do artigo 24.º, n.º 3, da Diretiva 2014/65 / UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, sobre os mercados de instrumentos financeiros e que altera a Diretiva 2002/92 / CE e Diretiva 2011/61/ UE (MiFID II). A comunicação de marketing não é uma recomendação de investimento ou informação que recomenda ou sugere uma estratégia de investimento na aceção do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de abril de 2014 sobre o abuso de mercado (regulamentação do abuso de mercado) e revogação da Diretiva 2003/6 / CE do Parlamento Europeu e do Conselho e das Diretivas da Comissão 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e do Regulamento Delegado da Comissão (UE ) 2016/958 de 9 de março de 2016 que completa o Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito às normas técnicas regulamentares para as disposições técnicas para a apresentação objetiva de recomendações de investimento, ou outras informações, recomendação ou sugestão de uma estratégia de investimento e para a divulgação de interesses particulares ou indicações de conflitos de interesse ou qualquer outro conselho, incluindo na área de consultoria de investimento, nos termos do Código dos Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 486/99, de 13 de Novembro. A comunicação de marketing é elaborada com a máxima diligência, objetividade, apresenta os factos do conhecimento do autor na data da preparação e é desprovida de quaisquer elementos de avaliação. A comunicação de marketing é elaborada sem considerar as necessidades do cliente, a sua situação financeira individual e não apresenta qualquer estratégia de investimento de forma alguma. A comunicação de marketing não constitui uma oferta ou oferta de venda, subscrição, convite de compra, publicidade ou promoção de qualquer instrumento financeiro. A XTB, S.A. - Sucursal em Portugal não se responsabiliza por quaisquer ações ou omissões do cliente, em particular pela aquisição ou alienação de instrumentos financeiros. A XTB não aceitará a responsabilidade por qualquer perda ou dano, incluindo, sem limitação, qualquer perda que possa surgir direta ou indiretamente realizada com base nas informações contidas na presente comunicação comercial. Caso o comunicado de marketing contenha informações sobre quaisquer resultados relativos aos instrumentos financeiros nela indicados, estes não constituem qualquer garantia ou previsão de resultados futuros. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros, e qualquer pessoa que atue com base nesta informação fá-lo inteiramente por sua conta e risco.