Gráfico do Dia - GBPUSD (18.12.2024)

A libra esterlina continua sob pressão, uma vez que o aumento da inflação no Reino Unido complica as perspectivas políticas do Banco Central Europeu, com os mercados a reduzirem as expectativas de corte das taxas para 2025, num contexto de persistentes pressões sobre os preços e preocupações com o crescimento dos salários. Todas as atenções estão viradas para a decisão de hoje da Reserva Federal, onde um corte de 25pb nas taxas parece quase certo, potencialmente aumentando a pressão descendente sobre o cabo, à medida que a divergência de políticas entre a Fed e o BOE se alarga. Comece a investir hoje ou teste gratuitamente uma conta demo Abrir Conta TESTAR A DEMO Download mobile app Download mobile app Principais estatísticas do mercado: IPC do Reino Unido sobe para 2,6% em novembro (de 2,3% em outubro)

A inflação dos serviços mantém-se estável em 5,0%

A inflação subjacente aumenta para 3,5% (de 3,3%)

GBP/USD a negociar em torno do nível 1,27 Expectativas de corte de taxas O movimento da libra reflete o reconhecimento crescente do mercado de que o BOE enfrenta uma trajetória política mais complexa do que os seus pares mundiais. Enquanto os investidores tinham anteriormente previsto três cortes nas taxas para 2025, as expectativas mudaram agora para apenas dois cortes, destacando a natureza teimosa da inflação do Reino Unido em comparação com outras economias importantes. Cortes nas taxas em 2025 após os dados de ontem. Fonte: Bloomberg Setor dos serviços e pressões salariais A inflação elevada e sustentada do sector dos serviços, de 5,0% (acima da projeção de 4,9% do BOE), associada a uma aceleração do crescimento dos salários de 5,2%, sugere a persistência de pressões internas sobre os preços. A inflação subjacente “subjacente” do sector dos serviços, excluindo as componentes voláteis, aumentou efetivamente de 5,1% para 5,3%, o que indica pressões inflacionistas de base mais ampla. Contribuições do IPC do Reino Unido em novembro. Fonte: Bloomberg Surge uma divergência de políticas Enquanto a Fed e o BCE mostram uma abertura crescente para cortes nas taxas, o BOE parece estar posicionado para manter uma postura mais hawkish. Os mercados estão agora a avaliar aproximadamente 60 pontos base de flexibilização até 2025, com a probabilidade de um corte em fevereiro a rondar os 60%. Esta divergência de políticas poderá dar algum apoio à libra esterlina, embora as preocupações com o crescimento económico possam limitar o potencial de subida. Reduções de taxas implícitas no mercado. Fonte: Bloomberg Perspectivas para 2025 A combinação de uma inflação rígida, a rigidez do mercado de trabalho e os potenciais impactos da política fiscal do governo trabalhista sugerem que o BOE irá provavelmente manter uma abordagem cautelosa à flexibilização da política monetária. Os analistas projectam agora que a taxa de juro do banco terminará 2025 em 3,75%, reflectindo um ritmo trimestral moderado de cortes, em vez da flexibilização mais agressiva anteriormente prevista. A complexa interação entre a inflação persistente, as pressões salariais e as preocupações com o crescimento sugere uma volatilidade contínua nos pares de libras esterlinas até ao início de 2025, continuando a divergência de políticas a ser um fator determinante dos movimentos cambiais. GBPUSD (D1) GBPUSD está atualmente a ser negociado abaixo do nível de retração Fibonacci de 23,6%, um ponto de inflexão chave que se manteve firme por mais de 19 dias de negociação, levando a rupturas e sinalizando uma forte resistência. Para os touros, o alvo principal é o nível de retração Fibonacci de 38,2% em 1,28484, com o primeiro desafio sendo uma quebra bem sucedida acima da SMA de 50 dias. Por outro lado, os ursos terão como alvo principal os mínimos de novembro em 1,24866. O RSI mostra uma ligeira divergência de baixa com máximos mais baixos, mas permanece na zona neutra, não fornecendo nenhum sinal definitivo. Da mesma forma, o MACD tem permanecido apertado por vários dias, refletindo a indecisão do mercado e a ausência de uma clara tendência direcional. Fonte: xStation

