Gráfico do dia: GBPUSD cai após os dados do emprego ✂️

A libra está a registar perdas acentuadas em relação a todas as moedas do G10 (GBPUSD: -0,2%, GBPJPY: -0,7%, EURGBP: +0,25%) após um relatório sobre o mercado de trabalho no Reino Unido que destacou um enfraquecimento progressivo no mercado de trabalho. Este aumento inesperado no desemprego sugere que a recente postura cautelosa do Banco da Inglaterra pode, na verdade, já estar a ficar para trás. O GBPUSD caiu acentuadamente abaixo do nível de suporte chave em 1,36000 após a divulgação dos dados do mercado de trabalho. Os compradores em baixa limitaram a queda, trazendo o par de volta ao nível de retração de Fibonacci de 50,0, coincidindo com a média móvel exponencial de 30 dias (EMA30; roxo claro), embora o preço pareça relutante em recuperar acima do nível chave acima mencionado. Fonte: xStation5 Desemprego sobe para 5,2% Após se manter estável em 5,1% por dois meses, a taxa de desemprego do Reino Unido subiu para 5,2% em dezembro (superando o consenso da Bloomberg de 5,1%). Isso marca uma alta de quase cinco anos, aproximando-se do pico de 5,3% observado durante a pandemia. Simultaneamente, o crescimento médio dos rendimentos arrefecou de 4,5% para 4,2%, enquanto os números estagnados de vagas confirmaram uma crescente desaceleração no mercado de trabalho — destacando uma clara falta de dinamismo nas contratações, à medida que as demissões persistem. Particularmente alarmantes são as estimativas do início de janeiro para a variação anual do emprego, que indicam uma perda de mais de 134.000 postos de trabalho no último ano (-11 mil m/m), apesar de um cenário de inflação anteriormente persistente. Perspectivas do BoE: aceleração em direção à flexibilização Estes dados aceleraram as apostas em cortes nas taxas do Banco da Inglaterra (BoE) nos próximos meses. Embora a recente decisão de manter as taxas em 3,75% já fosse vista como dovish devido à estreita divisão de votos de 5-4 no MPC, a deterioração das perspetivas para o mercado de trabalho provavelmente forçará uma reavaliação do momento para a flexibilização. Os mercados de swap estão agora a prever uma probabilidade de 82% de um corte em março, com duas reduções totais previstas até ao final de 2026. No entanto, provavelmente levará meses para que as empresas sintam os benefícios das taxas mais baixas e recuperem a confiança para retomar as contratações, especialmente devido aos ventos contrários de um salário mínimo mais alto. Além disso, espera-se que os recentes aumentos dos impostos sobre os salários diminuam a confiança e os gastos dos consumidores, sufocando a atividade económica necessária para que as empresas saiam da atual estagnação. Isto sugere que, sem uma flexibilização monetária mais agressiva, o Reino Unido continua em risco de ficar preso num ambiente de baixo crescimento, apesar dos recentes ganhos marginais na produtividade do trabalho. Fonte: Bloomberg Finance LP.

