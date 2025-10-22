Gráfico do dia: GOLD (22.10.2025)

Principais conclusões O ouro amplia as perdas, apesar das compras em baixa no início da sessão.



Os futuros caíram mais de 6,5% em apenas 24 horas, após atingirem novos recordes.



A realização de lucros e a melhoria no sentimento de risco intensificam a pressão de venda.

Os futuros do ouro prolongaram a sua queda recorde em aproximadamente 0,3%, caindo para cerca de US$ 4.090-4.110/onça, uma vez que os compradores da queda de hoje tiveram dificuldades em contrariar a mudança no sentimento geral de risco. As preocupações com a sobrevalorização e uma nova onda de realização de lucros intensificaram as saídas de ativos seguros, num contexto de abrandamento das tensões geopolíticas e maior foco nos lucros das empresas. O OURO ampliou a sua queda recorde no início das negociações, embora as perdas tenham sido interrompidas antes de atingir a média móvel exponencial de 30 dias (EMA30, roxo claro), uma vez que os investidores aproveitaram a queda para comprar. O RSI permaneceu sobrecomprado (acima de 70) desde o início de setembro até ontem. Fonte: xStation5

O que está a moldar o OURO hoje? Realização de lucros e condições de sobrecompra: O ouro registou uma recuperação dramática desde meados de agosto, com os preços a subirem quase 60% desde o início do ano. Esta rápida ascensão empurrou indicadores técnicos, como o índice de força relativa de 14 dias, para um território de sobrecompra por um período prolongado. Como resultado, muitos investidores optaram por realizar lucros, encerrando posições longas e acionando ordens de stop loss, o que amplificou a retração. Melhoria no sentimento de risco: O otimismo recente em torno das negociações comerciais entre os EUA e a China e entre os EUA e a Índia, juntamente com uma ligeira diminuição das tensões geopolíticas, reduziu a urgência por ativos seguros, como o ouro. Além disso, os mercados parecem pouco afetados pela paralisação do governo dos EUA, com muitos investidores apostando que ela terminará em breve, já que as datas importantes para o pagamento dos funcionários federais estão se aproximando, aumentando as pressões políticas para ambos os partidos. Com o retorno do apetite pelo risco aos mercados financeiros, os investidores realocaram capital para ações e ativos de maior rendimento, reduzindo a procura imediata por ouro e contribuindo para a forte correção nos preços. Isso também é visível nas saídas gerais de moedas consideradas refúgios seguros, como USD, JPY e CHF. Liquidação de posições longas nos mercados de futuros: Os volumes recorde de negociação de futuros de ouro, combinados com o declínio das posições em aberto, sugerem que grande parte da recente queda nos preços resultou da liquidação de posições longas existentes pelos investidores, em vez do envolvimento em novas vendas a descoberto. Os grandes operadores que ajustaram as suas carteiras para garantir ganhos desencadearam ordens de stop em cascata, acelerando ainda mais a liquidação de posições a curto prazo.

