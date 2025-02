Gráfico do dia - HK.cash (12.02.2025)

O índice Hang Seng avançou 1,6% hoje, impulsionado principalmente por um aumento nas ações de tecnologia, já que o otimismo com a inteligência artificial superou as preocupações com a política da Reserva Federal dos EUA. Os ganhos do índice de referência foram liderados pelos gigantes tecnológicos Alibaba e Tencent, embora a plataforma de entrega de alimentos Meituan tenha actuado como um entrave ao índice.

Catalisador de IA

As acções chinesas de tecnologia cotadas em Hong Kong registaram um impulso significativo, com o índice do sector a subir 2,7%. As acções da Alibaba subiram até 6,6%, na sequência de relatos de uma potencial colaboração com a Apple sobre funcionalidades de IA para o mercado chinês. Este desenvolvimento, juntamente com o recente aparecimento da DeepSeek e o forte desempenho dos modelos de IA chineses nos índices de referência globais, suscitou uma confiança renovada dos investidores nas capacidades de IA da China.

Divergência de avaliação

Apesar dos ganhos recentes, as acções chinesas continuam a ser transaccionadas com avaliações atractivas em comparação com os seus pares mundiais. O índice MSCI China é negociado a cerca de 12 vezes os lucros estimados, menos de metade do rácio P/E de 26 vezes do S&P 500, criando potencialmente oportunidades para os investidores em valor. Esta diferença de avaliação começou a atrair os fundos de retorno absoluto globais, com o BNP Paribas a indicar que 7% dos investidores inquiridos planeiam aumentar as dotações na China em 2025.

Acções chinesas subvalorizadas. Fonte: Bloomberg L. P.

Ventos contrários do mercado

Apesar de o entusiasmo com a IA impulsionar os ganhos, persistem vários desafios:

A última revisão do índice da MSCI irá retirar 20 acções chinesas dos seus índices de referência, o que realça a persistência de preocupações institucionais

O potencial impacto no mercado da próxima IPO da CATL poderá afetar a liquidez

Preocupações persistentes com as tensões comerciais entre os EUA e a China e com a política da Reserva Federal

Fraco sentimento dos consumidores na China continental

Perspectivas a curto prazo

As atenções do mercado centrar-se-ão nos próximos dados da inflação dos E.U.A. e nos números económicos do quarto trimestre da China para obterem indicações direcionais. Embora os fluxos institucionais mostrem sinais iniciais de regresso às acções chinesas, a sustentabilidade da recuperação impulsionada pela IA continua a depender da apresentação de lucros sólidos por parte das empresas, com os próximos resultados trimestrais da Alibaba a servirem como um teste fundamental para o sentimento do mercado.

HK.cash (Intervalo D1)

O Índice Hang Seng está sendo negociado acima do nível de retração Fibonacci de 61,8% e quebrou acima da linha de tendência de baixa que começou no início de outubro. Os touros terão como objetivo empurrar o preço acima do nível de retração Fibonacci de 78,6%, enquanto os ursos tentarão levá-lo de volta abaixo da linha de tendência. Se for bem sucedido, eles podem ter como alvo um novo teste do nível de retração de Fibonacci de 38,2% e dos principais SMAs. O RSI tem estado em divergência de alta desde meados de janeiro, com possível arrefecimento à medida que se aproxima da zona de sobre-compra. Enquanto isso, o MACD continua a mostrar uma clara divergência de alta. Fonte: xStation