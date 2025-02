Gráfico do dia - HK.cash (21.02.2025)

O índice Hang Seng subiu acentuadamente esta sessão, registando o seu maior diário nos últimos meses, com as ações tecnológicas chinesas a liderarem uma recuperação. O índice fechou com uma subida de 3,7%, em 23.362,09, com o sector tecnológico a registar o seu melhor desempenho dos últimos três anos, impulsionado principalmente pelos resultados da Alibaba e pelo aumento do otimismo em torno das capacidades de IA da China.

Renascimento do sector tecnológico

As ações da Alibaba subiram quase 14% depois de terem apresentado resultados trimestrais impressionantes, com as receitas a superarem as estimativas e um forte crescimento nas suas principais empresas. O impulso agressivo da empresa para a inteligência artificial, em particular a declaração do CEO Eddie Wu de que o desenvolvimento da AGI é o seu “objetivo principal”, reacendeu o interesse dos investidores nas acções chinesas de tecnologia. O índice Hang Seng Tech subiu 6,37% para níveis não vistos desde o início de 2022, marcando uma entrada decisiva em território de mercado em alta.

Desempenho superior da tecnologia. Fonte: Bloomberg L.P.

Catalisador de IA e apoio político

A recuperação continua a ser impulsionada pela descoberta da IA desenvolvida pela DeepSeek, que levou a uma reavaliação mais alargada do potencial das empresas tecnológicas chinesas na corrida global à IA. A recente reunião do Presidente Xi Jinping com Jack Ma e outros executivos do sector tecnológico também reforçou o sentimento, sugerindo um ambiente regulamentar mais favorável ao desenvolvimento do sector. Esta mudança na orientação política ajudou a impulsionar um ganho notável de 1,3 mil milhões de dólares em ações chinesas.

Reformas estruturais e transição económica

Embora a reação imediata do mercado seja extremamente positiva, alguns analistas mantêm uma posição cautelosa. Ron Temple, estratega-chefe de mercado da Lazard Inc., defende uma abordagem do tipo “rent don't own”, sublinhando a necessidade de grandes reformas estruturais para sustentar estes surtos de crescimento. Esta perspetiva ganha relevância à medida que as autoridades chinesas, lideradas pelo Primeiro-Ministro Li Qiang, pressionam no sentido de um reequilíbrio económico em direção ao consumo interno e à expansão do sector dos serviços.

Perspectivas futuras

Olhando para o futuro, a trajetória do mercado será provavelmente influenciada por vários factores-chave:

O sucesso dos esforços de reequilíbrio económico da China para um crescimento orientado para o consumo

Os desenvolvimentos em curso nas relações comerciais entre os EUA e a China, em particular à medida que o Secretário do Tesouro, Scott Bessent, se relaciona com os seus homólogos chineses

A evolução das capacidades de IA da China e a competitividade global do seu sector tecnológico

A eficácia das medidas governamentais de apoio às empresas privadas e aos mercados de capitais

A atual recuperação, embora impressionante, necessitará de um apoio político sustentado e de progressos concretos nas reformas económicas para manter a sua dinâmica até 2025.

HK.cash (Intervalo D1)

O índice Hang Seng está a aproximar-se dos máximos de outubro em 23.471. Para os compradores, a próxima zona de resistência é definida pelos máximos de dezembro de 2021, junto dos 24.331. Os vendedores, por outro lado, tentarão quebrar abaixo do nível de retração de Fibonacci nos 78,6%.

Fonte: xStation