Gráfico do dia - NZDUSD (19.02.2025)

O dólar neozelandês enfraqueceu inicialmente antes de encenar uma recuperação em relação ao dólar hoje, com o Banco da Reserva da Nova Zelândia (RBNZ) a efetuar o seu terceiro corte consecutivo de 50 pontos base, ao mesmo tempo que sinaliza um ritmo mais moderado para futuras reduções. O par NZDUSD está sendo negociado atualmente em 0,5720, com os investidores analisando a orientação futura do banco central em meio à rápida evolução da dinâmica global.

Transição para cortes de taxas medidos

A última ação política do RBNZ viu a sua Taxa Oficial de Caixa (OCR) ser reduzida de 4,25% para 3,75%, mantendo a sua posição como um dos mais agressivos cortadores de taxas entre os principais bancos centrais. O Governador Adrian Orr assinalou uma transição para cortes menores de 25 pontos em abril e maio, sugerindo uma abordagem mais calibrada, uma vez que o banco procura equilibrar a recuperação económica com a gestão da inflação. Esta mudança de estratégia surge numa altura em que o banco central manifesta uma confiança crescente na sua capacidade de gerir as pressões sobre os preços, apoiando simultaneamente o crescimento.

CPI vs taxas de juro. Fonte: Bloomberg L.P.

Dinâmica da inflação e pressões sobre os preços

As perspectivas de inflação apresentam um quadro complexo, com as previsões actualizadas do RBNZ a mostrarem uma potencial reaceleração para 2,7% no final deste ano. Esta projeção está a ser influenciada por vários factores, incluindo o impacto dos movimentos da taxa de câmbio, o aumento dos preços dos combustíveis e a incerteza quanto aos efeitos da política comercial dos EUA. O banco central referiu que as pressões sobre os preços a curto prazo podem permanecer voláteis, à medida que estas várias influências se forem manifestando.

Contexto global e incertezas comerciais

O contexto global continua a ser particularmente difícil, com os mercados a digerir a reeleição de Donald Trump e as novas ameaças tarifárias, que aumentaram as preocupações com os fluxos comerciais internacionais. As expectativas de crescimento económico a nível mundial permanecem moderadas, enquanto a crescente fragmentação geoeconómica acrescenta outra camada de complexidade às perspectivas. O cenário político entre os principais bancos centrais continua a divergir, com o Banco da Reserva da Austrália apenas a iniciar o seu ciclo de flexibilização, em contraste com a trajetória mais avançada do RBNZ.

Perspectivas futuras e recuperação económica

Olhando para o futuro, o RBNZ projectou que o OCR caia para cerca de 3% até ao final do ano, uma redução mais agressiva do que a indicada anteriormente. Embora se preveja uma recuperação económica em 2025, os movimentos da moeda serão influenciados por vários factores-chave, incluindo os próximos dados do PIB nacional, a evolução da política comercial global, as decisões de investimento das empresas e o desempenho do sector das exportações. Espera-se que o mercado de trabalho mostre sinais de melhoria no segundo semestre de 2025, o que poderá proporcionar um apoio adicional à moeda.

NZDUSD (Intervalo D1)

O par NZDUSD está a ser negociado perto dos máximos de janeiro de 0,57224. Para que o impulso de alta continue, a SMA de 100 períodos deve ser testada novamente. Se for bem sucedido, a zona dos 0,5831-0,5912 pode entrar em jogo.