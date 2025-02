Gráfico do dia - Ouro (25.02.2025)

O ouro está a prolongar os ganhos esta semana, atingindo valores perto dos $2.956,19 por onça, antes de recuar ligeiramente para ser negociado a $2.937,65. O metal precioso já valorizou mais de 12,3% no acumulado do ano e aproximadamente 44% nos últimos doze meses, superando a maioria das classes de ativos tradicionais durante este período de incerteza económica elevada. Receios de recessão alimentam a procura por ativos de refúgio Comece a investir hoje ou teste gratuitamente uma conta demo Abrir Conta TESTAR A DEMO Download mobile app Download mobile app Esta mudança de sentimento está a ser alimentada pelos últimos dados dos PMI de serviços inesperadamente fracos que foram publicados na sexta-feira, e que levou o Índice de Surpresa Económica do Citi ao seu nível mais negativo desde setembro de 2024. Os dados decepcionantes, juntamente com a iniciativa de corte de custos do DOGE da administração e os planos para reduzir agressivamente a força de trabalho do governo, levantaram preocupações legítimas sobre os gastos do governo. Fonte: Bloomberg L.P. Entrada de capital através dos ETFs acelera A recuperação do ouro ganhou um impulso adicional pela aumento da procura no lado dos ETFs. Na semana passada, registaram-se as maiores entradas líquidas desde 2022, com os analistas do ANZ Banking Group a observarem “um aumento percetível dos fluxos físicos nos fundos negociados em bolsa garantidos pelo ouro”. Esta compra institucional fornece mais suporte técnico para a trajetória de alta no ouro. A barreira psicológica dos $3.000 Com oito semanas consecutivas de ganhos - a melhor série desde 2020 - o ouro está se aproximando da barreira psicologicamente importante de US $ 3,000. Os analistas técnicos da RHB Retail Research sugerem que, apesar da leve pressão de venda de segunda-feira, a tendência de alta deverá manter-se. OURO (Intervalo D1) O ouro está a ser negociado abaixo do seu ATH, perto dos US $ 2.937. Se os vendedores voltarem a retomar o controle do preço, então a zona da SMA de 30 períodos, perto dos $ 2.832 pode ser testada. O RSI está prestes a formar uma divergência de baixa depois de sair da zona de sobre-compra.





Este material é uma comunicação de marketing na aceção do artigo 24.º, n.º 3, da Diretiva 2014/65 / UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, sobre os mercados de instrumentos financeiros e que altera a Diretiva 2002/92 / CE e Diretiva 2011/61/ UE (MiFID II). A comunicação de marketing não é uma recomendação de investimento ou informação que recomenda ou sugere uma estratégia de investimento na aceção do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de abril de 2014 sobre o abuso de mercado (regulamentação do abuso de mercado) e revogação da Diretiva 2003/6 / CE do Parlamento Europeu e do Conselho e das Diretivas da Comissão 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e do Regulamento Delegado da Comissão (UE ) 2016/958 de 9 de março de 2016 que completa o Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito às normas técnicas regulamentares para as disposições técnicas para a apresentação objetiva de recomendações de investimento, ou outras informações, recomendação ou sugestão de uma estratégia de investimento e para a divulgação de interesses particulares ou indicações de conflitos de interesse ou qualquer outro conselho, incluindo na área de consultoria de investimento, nos termos do Código dos Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 486/99, de 13 de Novembro. A comunicação de marketing é elaborada com a máxima diligência, objetividade, apresenta os factos do conhecimento do autor na data da preparação e é desprovida de quaisquer elementos de avaliação. A comunicação de marketing é elaborada sem considerar as necessidades do cliente, a sua situação financeira individual e não apresenta qualquer estratégia de investimento de forma alguma. A comunicação de marketing não constitui uma oferta ou oferta de venda, subscrição, convite de compra, publicidade ou promoção de qualquer instrumento financeiro. A XTB, S.A. - Sucursal em Portugal não se responsabiliza por quaisquer ações ou omissões do cliente, em particular pela aquisição ou alienação de instrumentos financeiros. A XTB não aceitará a responsabilidade por qualquer perda ou dano, incluindo, sem limitação, qualquer perda que possa surgir direta ou indiretamente realizada com base nas informações contidas na presente comunicação comercial. Caso o comunicado de marketing contenha informações sobre quaisquer resultados relativos aos instrumentos financeiros nela indicados, estes não constituem qualquer garantia ou previsão de resultados futuros. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros, e qualquer pessoa que atue com base nesta informação fá-lo inteiramente por sua conta e risco.