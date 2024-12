Gráfico do dia - OURO (29.11.2024)

O ouro (GOLD) está a subir mais de 1% hoje, impulsionado pela fraqueza do dólar americano, pelo enfraquecimento das leituras macroeconómicas europeias e pelo aumento das preocupações geopolíticas. Os rendimentos das obrigações a 10 anos caíram 3 pontos base para 4,21% e estão agora significativamente mais baixos em comparação com os 4,45% observados em meados de novembro. A situação na frente Ucrânia-Rússia pode agravar-se à medida que ambas as partes tentam obter uma vantagem antes do provável início das negociações no início de 2025, após a tomada de posse de Trump.

Os sinais do Kremlin sugerem a determinação da Rússia em manter e capturar o máximo de território possível antes de quaisquer conversações com os EUA. Além disso, um acordo de paz entre Israel e o Hezbollah parece improvável; o Líbano indicou que as FDI violaram os termos várias vezes.

A situação económica incerta na China está a provocar, em parte, um aumento da procura dos chamados activos de refúgio, enquanto a economia da zona euro está a sofrer um abrandamento significativo, com potencial para criar condições para uma recessão em 2025.

Consequentemente, a incerteza quanto à escala da flexibilização das políticas nos EUA está a ser contrabalançada por uma posição geralmente dovish noutras economias, onde o consumo parece estar a diminuir. O enfraquecimento da dinâmica ascendente do dólar americano, que é atualmente a mais fraca das moedas do G10, está a levar os investidores a regressarem ao ouro, dado o risco mais elevado de se materializarem cenários de estagflação ou recessão. Gráfico GOLD (D1) Comece a investir hoje ou teste gratuitamente uma conta demo Abrir Conta TESTAR A DEMO Download mobile app Download mobile app O ouro tem defendido a sua média móvel de 100 sessões (EMA100) e está saindo depois de completar o cenário corretivo dentro do padrão de cabeça e ombros (H&S). A resistência chave em US $ 2.600 por onça (linha de pescoço e 23,6% de retração Fibonacci da atual tendência de alta) foi superada, aumentando a probabilidade de novos máximos históricos. Fonte: xStation5

