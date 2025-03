Gráfico do dia - Petróleo (04.03.2025)

Os preços do petróleo caíram para mínimos de três meses, com o Brent a cair para $71,26 por barril, com as pressões do mercado a intensificarem-se em várias direções. A referência recuou mais de 10% desde meados de janeiro, com o WTI a ser negociado perto dos $68, com vários factores-chave convergindo para criar um sentimento de baixa.

OPEP+ surpreende os mercados com aumento de produção

Num movimento inesperado que fez com que o petróleo caísse, a OPEP+ anunciou que irá prosseguir com os planos para aumentar a produção em 138.000 barris por dia a partir de abril. Este é o primeiro de uma série de aumentos mensais que irão gradualmente restaurar um total de 2,2 milhões de barris por dia até 2026. Embora a coligação tenha declarado que este “aumento gradual pode ser interrompido ou invertido em função das condições do mercado”, a decisão surpreendeu os investidores que esperavam um novo adiamento, dado que os actuais níveis de preços são demasiado baixos para que muitos membros possam cobrir as despesas do governo.

Tarifas de Trump provocam volatilidade no mercado

A implementação de novas tarifas pelo Presidente Trump aumentou a pressão sobre os mercados petrolíferos. A partir de terça-feira, a administração impôs tarifas de 25% sobre a maioria das importações do Canadá e do México, com uma taxa de 10% especificamente sobre os produtos energéticos canadianos, incluindo o petróleo bruto. A China retaliou imediatamente com contra-medidas contra os produtos agrícolas dos EUA, levantando preocupações sobre uma guerra comercial mais ampla que poderia diminuir o crescimento económico global e a procura de petróleo.

Excedente de oferta

Mesmo antes da decisão da OPEP+ de aumentar a produção, a Agência Internacional da Energia tinha previsto um excedente de oferta mundial de petróleo de 450 000 barris por dia este ano. Este cenário de excesso de oferta persiste apesar dos anteriores cortes de produção da coligação, uma vez que a crescente produção de fontes não-OPEP - incluindo os EUA, o Brasil, o Canadá e a Guiana - continua a ultrapassar o crescimento do consumo.

A Arábia Saudita enfrenta pressões financeiras

Para agravar este quadro complexo, a Saudi Aramco anunciou um corte significativo no maior dividendo do mundo, reduzindo o pagamento total previsto para cerca de 85 mil milhões de dólares em 2025, contra 124 mil milhões de dólares no ano passado. Esta redução reflecte a pressão sobre as finanças da Aramco, que passaram de uma posição de caixa líquida de 27 mil milhões de dólares para uma dívida líquida em pouco mais de um ano. Com o Brent a situar-se, em média, abaixo dos 77 dólares por barril este ano - muito aquém dos mais de 90 dólares necessários para equilibrar o orçamento da Arábia Saudita - o reino enfrenta decisões fiscais difíceis.

Perspectivas do mercado

Os analistas permanecem cautelosos sobre as perspectivas de curto prazo do petróleo. O Citigroup sugere que o aumento da produção da OPEP+ está “direcionalmente em linha” com o seu apelo para que o Brent caia para 60-65 dólares por barril nos próximos 6-12 meses. Warren Patterson, do ING Groep, observou que o petróleo está “sob pressão em duas frentes”, tanto do aumento da oferta da OPEP + quanto das tarifas dos EUA, com medidas de retaliação que provavelmente “obscurecerão ainda mais as perspectivas de crescimento e demanda”. Os comerciantes estão a acompanhar de perto a evolução da política comercial global e a disciplina do produtor como principais impulsionadores da direção dos preços nos próximos meses.

PETRÓLEO (Intervalo D1)

O petróleo está atualmente a testar novamente a zona de suporte nos $70,90. Se esta zona for quebrada, os vendedores poderão retomar o controlo em direção à zona dos $69,60.