Gráfico do dia: PETRÓLEO (07.08.2025)

Os preços do petróleo estão a terminar provisoriamente uma série de cinco dias de perdas (+0,65%), pressionados recentemente pela escalada das tensões comerciais entre a Índia e os EUA. Os preços continuam sob pressão devido a um aumento de produção planeado de mais de meio milhão de barris em setembro, embora as acções de preços da Arábia Saudita sugiram confiança na procura. A queda do petróleo foi desencadeada pela decisão do Presidente Donald Trump de impor uma tarifa de 25% sobre as importações indianas, criticando a Índia por comprar petróleo russo e, alegadamente, financiar a guerra na Ucrânia. Desde então, a tarifa aumentou para 50%, atingindo as principais exportações indianas, como têxteis, autopeças e frutos do mar. Comece a investir hoje ou teste gratuitamente uma conta demo Abrir Conta Download mobile app Download mobile app Trump também insinuou a possibilidade de aplicar tarifas semelhantes à China, embora as fontes internas digam que isso é improvável. Até o conselheiro da Casa Branca, Peter Navarro, admitiu que novas tarifas poderiam prejudicar a economia dos EUA. A especulação no mercado petrolífero também foi alimentada por uma declaração do Kremlin, segundo a qual Trump e Putin poderão encontrar-se nos próximos dias. O anúncio seguiu-se a uma visita a Moscovo do enviado especial de Trump para o Médio Oriente, Steve Witkoff, que terá sugerido uma cimeira a três envolvendo Trump, Putin e Zelensky - embora o Kremlin não tenha respondido a essa ideia. A turbulência comercial está a desenrolar-se em paralelo com os debates sobre a produção de petróleo. A Arábia Saudita aumentou os preços para os compradores asiáticos pelo segundo mês consecutivo, atenuando ligeiramente as preocupações com o excesso de oferta. A forte procura de combustíveis para transportes continua a apoiar as margens de refinação. Ainda assim, o reino reduziu drasticamente os preços para a Europa e aumentou-os apenas ligeiramente para os EUA. De um modo geral, o aumento da produção em setembro irá inverter totalmente os cortes voluntários efectuados após a COVID, criando potencialmente novas pressões no sentido da baixa no segundo semestre de 2025. Fonte: xStation5

