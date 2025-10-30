Gráfico do dia - Soja (30.10.2025)

Principais conclusões A soja registou um aumento antes da reunião entre Trump e Xi em Busan, devido às esperanças de um avanço e às primeiras compras da China aos EUA em muito tempo.



Após as negociações, a falta de detalhes por parte da China sobre novas compras levou a uma queda de mais de 1% nos preços.



Estruturalmente, a China obtém a maior parte das suas importações do Brasil, e as recentes compras de soja dos EUA foram mais simbólicas do que um ponto de viragem.

Os contratos futuros de soja em Chicago caíram mais de 1% após a conclusão da reunião entre Trump e Xi em Busan, apesar dos ganhos dinâmicos anteriores nos preços impulsionados pelas esperanças de um acordo comercial e pela retomada das compras chinesas de soja. Por fim, a estatal COFCO adquiriu três cargas de soja para entrega em dezembro e janeiro como um gesto de boa vontade imediatamente antes das negociações, marcando um sinal claro de mudança após um período de boicote aos fornecimentos dos EUA. A China praticamente não comprou soja dos EUA desde o início da guerra comercial, em abril. No entanto, vale a pena notar que a China diversificou significativamente as suas fontes de abastecimento desde o início do conflito comercial. A encomenda atual pode não indicar uma mudança total na direção das aquisições, uma vez que coincide com a calmaria sazonal padrão nos fornecimentos dos países sul-americanos. Fonte: Bloomberg Finance LP Os preços da soja vêm subindo desde meados de outubro, e as negociações abriram com uma alta no início desta semana, atingindo picos próximos a 1.100 centavos por bushel — o nível mais alto em 15 meses. No entanto, o preço está a reagir negativamente após a declaração da China. Vale lembrar que a declaração de 2020 de compras significativas de soja e outros produtos agrícolas nunca foi totalmente cumprida. Até que os detalhes do acordo sejam divulgados, como um cronograma completo de compras, os investidores podem optar por realizar mais lucros. A posição dos especuladores também é desconhecida; imediatamente antes da paralisação do governo dos EUA, os investidores especulativos mantiveram uma posição líquida vendida em soja. É importante ressaltar que, estruturalmente, a maioria das importações chinesas ainda é proveniente do Brasil, que atendeu a mais de 70% da procura da China em 2025, exportando volumes recordes — um efeito da guerra tarifária e da incerteza política. Os agricultores americanos sofreram as consequências negativas dessa política, já que, historicamente, a alta temporada de vendas ocorre no outono. Alguns analistas salientam que as compras da COFCO têm uma dimensão estritamente política e não alteram a posição do Brasil como principal fornecedor. As 180 000 toneladas de soja compradas pela China são consideradas mais um gesto do que uma verdadeira reorientação do comércio. Perspectiva técnica O preço está atualmente a recuperar do nível de 1.070 cêntimos por bushel, mas não se pode descartar um cenário em que a lacuna criada no início desta semana seja fechada. O suporte principal está localizado em 1.058, na retração de Fibonacci de 38,2% da última onda ascendente, e em 1.042, na retração de 50,0%.

