Gráfico do dia - Trigo (28.10.2025)

Os preços do trigo tiveram um aumento de curta duração esta semana devido a rumores no mercado de que a China estava interessada em importar trigo dos Estados Unidos — possivelmente um lote de trigo branco. O rumor por si só foi suficiente para elevar os preços futuros, embora os analistas tenham rapidamente questionado a sua credibilidade. Até o momento, não houve nenhuma confirmação oficial, e com o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA) incapaz de emitir relatórios de «vendas instantâneas» durante a paralisação do governo, o mercado permanece sem informações. Além disso, não temos os dados do Commitment of Traders da CFTC, devido à paralisação do governo. No complexo de grãos em geral, a atenção mudou para a geopolítica após a notícia de que o presidente Trump se reunirá com o presidente chinês Xi Jinping na quinta-feira, durante a viagem à Ásia. Os traders veem isso como um potencial ponto de inflexão — talvez até mesmo o estágio inicial de um novo descongelamento comercial entre os EUA e a China. Os compradores esperam que as negociações possam abrir caminho para que a procura chinesa volte à soja dos EUA e, talvez, ao trigo no futuro. Ainda assim, muitos continuam céticos, e o Price Futures Group comentou que, na verdade, «as tensões entre os EUA e a China parecem estar a piorar — e não a melhorar». Os dados mais recentes do USDA (antes da interrupção dos relatórios) mostraram exportações de trigo de 258.543 toneladas métricas para a semana encerrada em 23 de outubro — uma queda de 47,6% em relação à semana anterior e 12% abaixo do nível do ano passado. Os principais destinos incluíram a Coreia do Sul (109.639 toneladas métricas), o Vietname (46.079 toneladas métricas) e o Japão (33.899 toneladas métricas). Apesar da queda desta semana, as exportações acumuladas para 2025/26 totalizam 11,46 milhões de toneladas métricas, um aumento de 19,4% em relação ao ano anterior, sinalizando que o panorama de exportação a longo prazo continua favorável aos preços do trigo dos EUA. Analistas do BBH observaram que, embora o progresso da inflação tenha estagnado, o Fed pode adotar uma postura mais dovish até o final do ano, o que poderia eventualmente enfraquecer o dólar — uma mudança potencialmente favorável para os grãos denominados em dólares. Evolução das colheitas globais França: O plantio de trigo avançou para 57% concluído em 20 de outubro — um salto de 30 pontos em apenas uma semana (FranceAgriMer).

O instituto nacional de estatística reduziu a sua estimativa de produção de trigo para 2025 para , uma queda de em relação à previsão anterior. Argentina: A Bolsa de Cereais de Buenos Aires estimou a colheita de trigo em 5% concluída, sinalizando o início do que pode ser mais uma temporada sensível às condições meteorológicas na América do Sul. O mercado de trigo continua preso entre rumores e fundamentos reais. Os traders estão atentos a três pontos principais: Se o suposto interesse de compra da China se transformará em procura real, O resultado da cimeira Trump-Xi, Mudanças macroeconómicas mais amplas na política monetária dos EUA e a tendência do dólar. TRIGO (intervalo D1) O trigo salta de mínimos, ultrapassando a zona de resistência EMA50 (a linha laranja). Fonte: xStation5

