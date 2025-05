Gráfico do dia - US100 (02.05.2025)

O índice tecnológico Nasdaq 100, representado pelo US100, valorizou ligeiramente na sexta-feira, após os resultados mistos de quinta-feira dos gigantes da tecnologia, com os futuros a subirem 0,5% durante a noite. O sentimento do mercado melhorou significativamente com a notícia de que a China e os Estados Unidos estão a abrir a porta para negociações tarifárias, potencialmente aliviando a escalada das tensões comerciais entre as duas maiores economias do mundo.

Lucros dos gigantes tecnológicos lançam sombra

A Amazon e a Apple registaram resultados trimestrais melhores do que o esperado, mas ambas as ações enfrentaram pressão, uma vez que as empresas alertaram para os impactos das tarifas no desempenho futuro. A Amazon registou um aumento de 9% nas receitas para 155,67 mil milhões de dólares, com o EPS a aumentar 64% em relação ao ano anterior, enquanto a Apple registou um aumento de 5% nas receitas para 95,4 mil milhões de dólares. No entanto, ambos os gigantes da tecnologia emitiram orientações cautelosas em relação aos impactos tarifários, com a Apple estimando especificamente um impacto de US $ 900 milhões nos custos no próximo trimestre.

Preocupações com tarifas pesam nas perspectivas

O CEO da Amazon, Andy Jassy, destacou a incerteza em torno das políticas tarifárias do presidente Trump durante a chamada de resultados, afirmando que é “difícil dizer onde eles vão se estabelecer e quando eles vão se estabelecer”. A orientação do gigante do comércio eletrónico para o segundo trimestre reflectiu esta incerteza, com as projecções de rendimentos operacionais a ficarem abaixo das expectativas de Wall Street. Da mesma forma, o CEO da Apple, Tim Cook, alertou para as dificuldades de previsão para além de junho devido às incertezas da política comercial, apesar de ter registado vendas do iPhone acima das expectativas, com 46,8 mil milhões de dólares.

China sinaliza possíveis conversações comerciais

O sentimento do mercado recebeu um impulso significativo depois de o Ministério do Comércio da China ter anunciado que estava a “avaliar” potenciais conversações comerciais com os Estados Unidos. Isto marca o primeiro passo para potencialmente reduzir as tarifas recíprocas que se intensificaram nas últimas semanas. O comunicado refere que os funcionários norte-americanos “tomaram a iniciativa de transmitir informações à parte chinesa em várias ocasiões através das partes relevantes, na esperança de conversar”.

Mercados asiáticos recuperam com esperança no comércio

Os sinais positivos relativos a potenciais negociações comerciais desencadearam fortes desempenhos nos mercados asiáticos, com o Hang Seng de Hong Kong a subir 1,7% e o índice de referência de Taiwan a saltar 2,2%. Os índices japonês e sul-coreano também registaram ganhos de 1,1% e 0,4%, respetivamente, reflectindo a melhoria do sentimento em toda a região.

Os investidores voltam agora a sua atenção para o relatório de emprego de abril de sexta-feira, que fornecerá a primeira avaliação do mercado de trabalho desde que as tarifas do “Dia da Libertação” de Trump entraram em vigor. Os analistas irão analisar os dados em busca de quaisquer sinais de arrefecimento no mercado de trabalho que possam influenciar futuras decisões políticas.

US100 (D1)

O Nasdaq 100 está a ser negociado em torno dos níveis de Fibonacci nos 38,2%. Os compradores terão como objetivo testar novamente as SMAs de 200 e 100 dias, enquanto os vendedores provavelmente pressionarão por uma quebra abaixo dos 19.195 - um nível que anteriormente desencadeou uma tendência de alta.