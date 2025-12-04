Gráfico do dia - US100 (02.12.2025)

Os futuros dos índices dos EUA, incluindo o Nasdaq 100(US100), registaram uma forte recuperação, valorizando mais de 7,5% desde 25 de novembro. Os principais impulsionadores do índice incluem uma forte temporada de lucros do terceiro trimestre, expectativas de uma grande mudança nas prioridades políticas da Reserva Federal em 2026 sob uma nova presidência, provavelmente Kevin Hassett, que deverá favorecer a redução dos custos de empréstimo e financiamento da dívida e a revolução tecnológica em curso da IA. A valorização das ações da Alphabet (GOOGL.US) compensou quase totalmente o declínio do preço das ações da Nvidia, enquanto a intensificação da concorrência nos modelos linguísticos, onde o Google Gemini está atualmente em destaque, está a captar a imaginação dos investidores. Vários bancos, incluindo o J.P. Morgan e o Barclays, emitiram recentemente previsões optimistas para 2026. Os sinais provenientes de instituições norte-americanas sugerem que 2026 poderá continuar a ser dominado por ganhos em activos de risco. A divisão de gestão de patrimónios privados do Bank of America recomendou uma afetação de 2-4% a criptomoedas, o que se coaduna bem com as expectativas de um enfraquecimento do dólar e de fluxos contínuos para os mercados de acções. Entretanto, os receios da primavera de 2025 não se concretizaram e a inflação dos EUA não aumentou em resultado do aumento das tarifas. Os preços mais baixos do petróleo também estão a apoiar a dinâmica do mercado.

O crescimento económico permanece intacto e os dados macroeconómicos não apontam para um aumento do risco de recessão. A última leitura de pedidos de desemprego ficou em 216.000 - um dos mais baixos em muitos meses. Além disso, os dados de serviços ISM de ontem apresentaram números relativamente fortes, embora o relatório ADP tenha destacado algum arrefecimento no mercado de trabalho dos E.U.A.. No entanto, para os mercados financeiros, esta não é uma razão para realizar lucros; de facto, esta mesma dinâmica aumenta a probabilidade de cortes mais agressivos nas taxas da Reserva Federal. O próximo corte, previsto para dezembro, tem agora uma probabilidade próxima de 90%. US100 (Gráfico D1) Os índices dos E.U. estão a registar uma ligeira correção de cerca de 0,1% esta manhã, mas permanecem acima das duas principais médias móveis: a EMA50 (laranja) e EMA200 (vermelha). O índice pode, teoricamente, consolidar entre os 25.500 e 25.900 pontos antes de determinar a sua próxima direção. Se um rompimento em alta ocorrer, o caminho para os valores junto dos 26.400 pontos estará em aberto. xStation 5

