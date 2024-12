Gráfico do dia - US100 (04.12.2024)

O Nasdaq 100 continua a sua notável ascensão, atingindo o seu 34º recorde de fecho do ano, num contexto de crescentes expectativas de cortes nas taxas, embora estejam a surgir sinais de exaustão do mercado após uma subida de 11 mil milhões de dólares nas acções dos EUA. Principais estatísticas do mercado: Comece a investir hoje ou teste gratuitamente uma conta demo Abrir Conta TESTAR A DEMO Download mobile app Download mobile app O Nasdaq 100 avança 0,3% para 19.480,91, marcando o seu 34º recorde de fecho de 2024

A probabilidade de corte das taxas em dezembro sobe para 73,8%

Três sessões consecutivas de ganhos, mais 2,21% durante este período

Desempenho no acumulado do ano: +29.77% A dinâmica do sector tecnológico persiste, apesar dos avisos de posicionamento extremo dos estrategas de mercado, incluindo a observação do Citigroup de um posicionamento de futuros “completamente unilateral”. Esta recuperação tem sido particularmente notável pela sua amplitude, com o índice a subir 34,26% desde os seus mínimos de 2024 e a apresentar um ganho notável de 37,71% desde o seu mínimo de dezembro de 2023. Os movimentos sectoriais notáveis incluíram a força dos Serviços de Comunicação, enquanto as acções individuais apresentaram um desempenho misto. A Palantir Technologies liderou os ganhos (+6,9%) com a expansão da autorização governamental, enquanto a Intel enfrentou pressão (-6,1%) em meio a especulações sobre a sucessão do CEO. O mercado de trabalho continua a mostrar resiliência, com as vagas de emprego a aumentarem para 7,74 milhões em outubro, excedendo as expectativas e apoiando a narrativa de uma “aterragem suave”. Estes dados, combinados com os comentários do Governador da Fed, Kugler, sobre a solidez dos mercados de trabalho e a melhoria das tendências da inflação, reforçaram a confiança do mercado em cortes iminentes das taxas. O quadro técnico permanece forte, apesar de alguns analistas, incluindo a Bloomberg Intelligence, notarem os primeiros sinais de tensão com a aproximação de 2025. A série de três dias de ganhos do índice, acumulando ganhos de 2,21%, sugere um interesse de compra institucional persistente, apesar das valorizações elevadas. Fonte: Bloomberg US100 (Gráfico D1) O índice Nasdaq-100, está a ser negociado em máximos históricos, com o pico a ser atingido em meados de julho, próximo dos 20.895 pts. O principal target para os vendedores é a SMA de 50 períodos, perto dos20.606 e os máximos de agosto perto de 19.917, que coincide com a SMA de 100 períodos. Fonte: xStation

