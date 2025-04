Gráfico do dia - US100 (08.04.2025)

Os futuros do Nasdaq 100 (US100) estão a valorizar quase 1% hoje. Embora tenham recuperado um pouco da baixa de ontem, em torno de 17.600 pontos, é difícil falar de uma melhoria radical no sentimento. O índice ainda está lutando para quebrar acima da resistência em 18.000 pontos e está sendo negociado atualmente perto do nível de retração de Fibonacci de 38,2% da onda ascendente de 2022. Comece a investir hoje ou teste gratuitamente uma conta demo Abrir Conta TESTAR A DEMO Download mobile app Download mobile app Ontem, Trump anunciou que iria impor tarifas de 50% à China a partir de 9 de abril, se a China não retirar as suas tarifas de retaliação de 32%. Desde então, não vimos nenhuma resposta clara da China, além da declaração de ontem do Ministério do Comércio, enfatizando que a China nunca aceitará políticas “coercivas” dos Estados Unidos.

Enquanto a ameaça de tarifas de 50% sobre a China (o que elevaria a carga tarifária total para 70%) continuar em cima da mesa - e persistir o risco de Donald Trump não estar a “fazer bluff” - a procura de cobertura de mercado deverá manter-se elevada. Isso explicaria o VIX relativamente elevado, oscilando em torno de 32 pontos. Entretanto, os principais índices dos EUA, incluindo o US100 - que é particularmente sensível a potenciais retaliações comerciais da China - podem continuar a lutar para ultrapassar os principais níveis de resistência.

A época de resultados nos E.U. começa na sexta-feira, com os bancos americanos a esperarem comentários gerais sobre o estado dos consumidores americanos. Os dados de crédito ao consumidor relatados ontem surpreenderam com um declínio de US $ 0,8 bilhões, em comparação com as expectativas positivas de US $ 15 bilhões. Várias pesquisas sugerem que os consumidores podem ter reduzido os gastos nas últimas semanas. Isto torna o Nasdaq 100 particularmente sensível - tanto a comentários positivos como negativos dos bancos americanos. Até lá, o foco continua a ser a “guerra comercial” e quaisquer potenciais “acordos” que Trump possa anunciar à medida que as negociações com vários países continuam. US100 (Gráfico D1) O índice está a ser negociado a cerca de 10% abaixo da EMA de 200 dias (linha vermelha). Uma zona importante para os compradores recuperarem o controlo do preço é a zona dos 19.300-19.500 pontos, onde no passado o preço reagiu. Por outro lado, se o movimento de baixa continuar, a zona dos 15.000 pontos não deverá ser descartada. A curto prazo, o maior risco parece ser a possível escalada das tarifas sobre a China de 34% para 50%, o que elevaria a carga tarifária total para 70%, complicando ainda mais o ambiente já desafiador para as empresas de tecnologia dos EUA e afetando as perspectivas mais amplas de inflação nos Estados Unidos. Fonte: xStation5

Este material é uma comunicação de marketing na aceção do artigo 24.º, n.º 3, da Diretiva 2014/65 / UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, sobre os mercados de instrumentos financeiros e que altera a Diretiva 2002/92 / CE e Diretiva 2011/61/ UE (MiFID II). A comunicação de marketing não é uma recomendação de investimento ou informação que recomenda ou sugere uma estratégia de investimento na aceção do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de abril de 2014 sobre o abuso de mercado (regulamentação do abuso de mercado) e revogação da Diretiva 2003/6 / CE do Parlamento Europeu e do Conselho e das Diretivas da Comissão 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e do Regulamento Delegado da Comissão (UE ) 2016/958 de 9 de março de 2016 que completa o Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito às normas técnicas regulamentares para as disposições técnicas para a apresentação objetiva de recomendações de investimento, ou outras informações, recomendação ou sugestão de uma estratégia de investimento e para a divulgação de interesses particulares ou indicações de conflitos de interesse ou qualquer outro conselho, incluindo na área de consultoria de investimento, nos termos do Código dos Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 486/99, de 13 de Novembro. A comunicação de marketing é elaborada com a máxima diligência, objetividade, apresenta os factos do conhecimento do autor na data da preparação e é desprovida de quaisquer elementos de avaliação. A comunicação de marketing é elaborada sem considerar as necessidades do cliente, a sua situação financeira individual e não apresenta qualquer estratégia de investimento de forma alguma. A comunicação de marketing não constitui uma oferta ou oferta de venda, subscrição, convite de compra, publicidade ou promoção de qualquer instrumento financeiro. A XTB, S.A. - Sucursal em Portugal não se responsabiliza por quaisquer ações ou omissões do cliente, em particular pela aquisição ou alienação de instrumentos financeiros. A XTB não aceitará a responsabilidade por qualquer perda ou dano, incluindo, sem limitação, qualquer perda que possa surgir direta ou indiretamente realizada com base nas informações contidas na presente comunicação comercial. Caso o comunicado de marketing contenha informações sobre quaisquer resultados relativos aos instrumentos financeiros nela indicados, estes não constituem qualquer garantia ou previsão de resultados futuros. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros, e qualquer pessoa que atue com base nesta informação fá-lo inteiramente por sua conta e risco.