Gráfico do dia: US100 (15.10.2025)

Principais conclusões O US100 está a recuperar cerca de 0,9% após a queda de ontem.

A recuperação foi desencadeada pelo discurso do presidente da Reserva Federal ontem, que os mercados interpretaram como moderado.

Os resultados da ASML e o plano de investimento da OpenAI proporcionam um apoio adicional ao setor tecnológico.

Os futuros do Nasdaq 100 estão a recuperar cerca de 0,9% após a liquidação de ontem, impulsionados em grande parte pela escalada das tensões comerciais entre a China e os EUA. O mercado rapidamente desviou o foco das preocupações comerciais e voltou a registar ganhos após o recente discurso do presidente do Fed, que consolidou as expectativas de novos cortes nas taxas de juros nos EUA. O otimismo também é apoiado pelos lucros de empresas importantes e pelos novos desenvolvimentos no setor de tecnologia. O contrato US100 ultrapassou hoje as médias móveis exponenciais de 100 e 30 períodos no gráfico H4 (EMA100 – roxo escuro, EMA30 – roxo claro), recuperando todas as perdas da sessão de ontem. Fonte: xStation5 O que está a influenciar o US100 hoje? Durante o discurso de ontem, Jerome Powell dedicou um tempo significativo a discutir o risco crescente de um mercado de trabalho fraco, o que os investidores interpretaram como um sinal dovish indicando outro potencial corte nas taxas de juro nos EUA. O mercado de swap já tinha dado um preço a um corte de 25 pb em outubro com quase 100% de certeza, mas a confirmação informal do presidente da Fed ajudou a ancorar as expectativas e a gerar otimismo no mercado bolsista. Powell enfatizou que o Fed não pode agir muito rapidamente nas etapas finais do combate à inflação. No entanto, a desaceleração da procura de mão de obra e os desafios de contratação decorrentes das políticas de migração representam um risco significativo para o crescimento, sugerindo que a política monetária deve se tornar gradualmente menos restritiva.

Os resultados da ASML confirmam a forte procura de investimentos em infraestrutura de IA, apoiando as ações de tecnologia, particularmente semicondutores, apesar das especulações contínuas sobre a bolha de IA. A empresa reportou encomendas no valor de 5,4 mil milhões de euros (previsão: 4,9 mil milhões de euros), destacando o crescimento da base de clientes que adotam tecnologias baseadas em IA. A quota de vendas na China também aumentou significativamente (de 27% para 42%), ilustrando tanto o papel da China no desenvolvimento da IA como os riscos representados pelas tensões comerciais entre os EUA e a China, que podem limitar o comércio de tecnologia ou o acesso a materiais essenciais.

A OpenAI revelou um plano de investimento de cinco anos no valor de mais de US$ 1 bilião, com o objetivo de desenvolver infraestruturas avançadas de IA e expandir os seus produtos e serviços. A estratégia inclui novas fontes de receita, ferramentas para empresas e comércio eletrónico, agentes de IA autónomos e tecnologias de geração de vídeo, apoiadas por parcerias com a AMD, NVIDIA, Broadcom e Oracle, incluindo acordos para 10 GW de poder de computação e mil milhões de centros de dados mil milhões, bem como o projeto global Stargate. A OpenAI espera que as receitas atinjam até US$ 13 mil milhões e projeta um crescimento no número de assinantes do ChatGPT.

