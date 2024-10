Gráfico do dia - US100 (17.09.2024)

O sentimento em torno do sector tecnológico está a melhorar, com o Nasdaq100 (US100) a negociar hoje mais de 0,6% acima dos 19500 pontos, apoiado pelas expectativas de um corte da taxa de juro da Reserva Federal e por dados ainda sólidos da economia dos EUA. Hoje, o índice poderá registar uma boa quantidade de volatilidade entre as 13h30 BST e as 14h15 BST, quando os dados das vendas a retalho e da produção industrial dos EUA forem conhecidos. No primeiro caso, o mercado espera um ligeiro enfraquecimento em relação a julho, enquanto uma surpresa positiva poderá ser recebida com uma reação igualmente positiva do mercado bolsista. No caso da indústria transformadora, os investidores esperam uma ligeira recuperação.

A dinâmica do Nasdaq 100 foi apoiada pelo anúncio de hoje da Microsoft de que irá aumentar os seus dividendos e aprovar uma nova recompra de ações no valor de 60 mil milhões de dólares; as ações estão a ganhar quase 2% antes da sessão de Wall Street. As ações da Dell também ganharam mais de 2%

A Intel anunciou um acordo com a Amazon Web Services, fazendo com que as ações da empresa registassem ganhos de mais de 7% nas negociações de pré-abertura e provavelmente abrissem acima dos 22 dólares por ação. Como resultado, vemos hoje um melhor sentimento no sector dos semicondutores; a Broadcom, entre outros, está a ganhar.

Parece que o cenário de um corte de taxa de 50 bps está a eletrificar a imaginação dos investidores hoje, enquanto os dados dos EUA (NY Fed de ontem) são bastante sólidos. Por outro lado, no entanto, as leituras podem levar Powell a fazer um corte um pouco menor e mais conservador de 50 bps. Um inquérito do Bank of America FMS indicou que o sentimento dos investidores está a melhorar antes da primeira flexibilização da política nos EUA desde 2020. O mercado espera que quanto maior for o corte, melhor, dada a continuação do ciclo, e o BofA FMS indicou uma recuperação do sentimento pela primeira vez desde junho.

Gráfico US100 (H1, intervalo D1)

O índice está a ultrapassar a retração de Fibonacci de 23,6 e as médias móveis exponenciais de médio prazo.

Fonte: xStation5

O índice US100 defendeu as quedas na retração de Fibonacci de 23,6 da onda ascendente de 2022 em 18400 pontos e, desde então, conseguiu recuperar cerca de 1.000 pontos. Atualmente, os contratos estão a ultrapassar a média de 50 sessões, sugerindo um possível impulso ascendente para o índice de referência tecnológico e um teste de 20.000 pontos, no cenário de uma reação positiva à decisão da Fed de amanhã. Hoje, a volatilidade elevada pode ser observada antes e na abertura do mercado de ações, devido à publicação das vendas a retalho e da produção industrial.

Fonte: xStation5