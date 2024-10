Gráfico do dia - US100 (24.10.2024)

O US100 terminou a sessão de ontem com uma perda de 1,60%, embora as descidas tenham sido parcialmente reduzidas no final da sessão. O sell-off foi impulsionada pelas empresas tecnológicas e de consumo. Os maiores perdedores incluíram a Arm (-6,67%), Old Dominion Freight Line (-5,45%), CoStar (-5,27%), Palo Alto Networks (-4,76%), Qualcomm (-3,80%), Broadcom (-3,27%) e Meta Platforms (-3,15%).

Texas Instruments (TXN.US)

A única empresa que se destacou no índice ontem foi a Texas Instruments (TXN.US), que fechou com ganho de 4,01%, o maior entre as cotadas no US100. O fabricante de semicondutores divulgou seu relatório trimestral na terça-feira, após o fecho do mercado americano. A empresa apresentou resultados ligeiramente abaixo das expectativas e emitiu previsões cautelosas para o quarto trimestre. O EPS previsto está entre US $ 1,07 e US $ 1,29, e as receitas devem ficar entre US $ 3,7 e US $ 4,0 mil milhões, o que está abaixo das expectativas dos analistas. No entanto, a procura pelas ações foi impulsionada pelas vendas sólidas para a China, particularmente no sector automóvel. O CEO Haviv Ilan mencionou que a empresa está a estabelecer novos recordes de vendas na China (especialmente para chips de veículos eléctricos), e as perspectivas são promissoras.

US100 (intervalo D1)

Hoje, os compradores estão a tentar recuperar algumas das perdas, com os futuros do US100 a subirem mais de 0,33% esta manhã. A melhoria do sentimento é certamente apoiada pelos fortes resultados da Tesla (TSLA.US), onde as ações estiveram a subir perto de 12% durante o after-hours.

