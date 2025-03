Gráfico do dia - US100 (28.03.2025)

O sentimento do mercado acionista dos E.U.A. enfraqueceu mais uma vez, com o Nasdaq no caminho certo para fechar o seu trimestre mais fraco desde 2023. O índice não conseguiu ultrapassar a sua EMA de 200 dias (linha vermelha). Um teste de impulso chave pode chegar por volta das 12:30 GMT , quando os dados da inflação PCE de fevereiro forem divulgados. O mercado espera que a inflação aumente em 2,5% em relação ao ano anterior e 0,3% em relação ao mês anterior . Uma leitura igual ou inferior a esses níveis provavelmente aliviaria as preocupações do mercado sobre o aumento das expectativas de inflação que se traduzem em pressões reais sobre os preços.

No entanto, uma leitura acima das expectativas poderia servir como um fator de tensão para os mercados, potencialmente sinalizando que a Reserva Federal pode voltar a concentrar-se no seu mandato de controlo da inflação e manter as taxas de juro inalteradas - mesmo que continuem a surgir sinais preocupantes dos indicadores de sentimento das famílias e das empresas dos E.U.A.

Apesar das recentes correções, as avaliações do Nasdaq permanecem sobrevalorizadas, e uma queda abaixo da EMA de 200 dias pode indicar um retorno a uma tendência de baixa mais ampla. Nas duas últimas sessões, o volume de vendas tem dominado claramente.

, e uma queda abaixo da EMA de 200 dias pode indicar um retorno a uma mais ampla. Nas duas últimas sessões, . De acordo com Thomas Barkin, da Fed, é quase certo que as tarifas aumentarão as pressões inflacionárias, enquanto as perspectivas económicas se tornaram mais complexas - o crescimento está a abrandar e o sentimento está a enfraquecer. Índice US100 (Intervalo diário) Os futuros do Nasdaq 100 caíram abaixo do nível de 20.000 pontos. Comece a investir hoje ou teste gratuitamente uma conta demo Abrir Conta TESTAR A DEMO Download mobile app Download mobile app Os dados do Deutsche Bank mostram que a liquidez nos mercados dos EUA caiu para perto dos mínimos de dois anos, aumentando o potencial de elevada volatilidade e maior suscetibilidade dos índices à pressão de venda. Até agora, a administração dos EUA não se distanciou das tarifas anunciadas anteriormente e, enquanto os mercados não sentirem alívio nessa frente, é provável que os ursos mantenham argumentos sólidos para manter um sentimento de risco. Fonte: xStation5

