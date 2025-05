Gráfico do dia - US100 (30.05.2025)

Os futuros do Nasdaq 100 caíram 0,3% no pré-mercado, com um tribunal federal de apelação a restabelecer temporariamente as tarifas globais de Trump, lançando nova incerteza sobre os mercados, apesar dos ganhos constantes desta semana com a melhoria das negociações comerciais entre os EUA e a UE e os fortes lucros da Nvidia. Decisão sobre tarifas pressiona tecnologia Comece a investir hoje ou teste gratuitamente uma conta demo Abrir Conta Abrir Conta Demo Download mobile app Download mobile app O Tribunal de Apelações dos EUA concedeu a Trump uma suspensão temporária da decisão do tribunal comercial de quarta-feira que havia bloqueado grande parte de sua agenda tarifária por considerá-la ilegal. Com audiências marcadas para 9 de junho e o caso provavelmente indo para a Suprema Corte, a decisão mantém as tarifas em vigor enquanto os desafios legais continuam. As ações de tecnologia enfrentam maior sensibilidade, dadas as suas cadeias de abastecimento globais e exposição internacional. Dados do PCE aguardados A atenção na sexta-feira volta-se para o Índice de Preços do Consumo Pessoal de abril, o indicador de inflação preferido da Fed. Embora não se espere impacto das tarifas nos dados de abril, quaisquer pressões subjacentes sobre os preços podem amplificar as preocupações com os efeitos inflacionários das taxas comerciais, à medida que a Casa Branca explora alternativas para as tarifas. TACO Trade em teste A recuperação desta semana exemplificou o “TACO trade” (Trump Always Chickens Out), em que os mercados apostam em reversões políticas. No entanto, a resposta desafiadora de Trump, que chamou a decisão original de “horrível” e “ameaçadora para o país”, sugere que o governo pode lutar mais desta vez, desafiando a suposição do mercado de que o presidente recuaria sob pressão. A batalha jurídica sobre as tarifas, combinada com dados importantes sobre a inflação e a saída de Elon Musk do governo, cria um cenário volátil para o Nasdaq 100, à medida que os investidores ponderam a incerteza política em relação ao recente impulso do setor de tecnologia. US100 (D1) O Nasdaq 100 está a tentar ultrapassar os máximos recentes e permanecer acima do nível de retração de Fibonacci de 78,6% — uma zona importante que pode funcionar como resistência. Fonte: xStation

Este material é uma comunicação de marketing na aceção do artigo 24.º, n.º 3, da Diretiva 2014/65 / UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, sobre os mercados de instrumentos financeiros e que altera a Diretiva 2002/92 / CE e Diretiva 2011/61/ UE (MiFID II). A comunicação de marketing não é uma recomendação de investimento ou informação que recomenda ou sugere uma estratégia de investimento na aceção do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de abril de 2014 sobre o abuso de mercado (regulamentação do abuso de mercado) e revogação da Diretiva 2003/6 / CE do Parlamento Europeu e do Conselho e das Diretivas da Comissão 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e do Regulamento Delegado da Comissão (UE ) 2016/958 de 9 de março de 2016 que completa o Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito às normas técnicas regulamentares para as disposições técnicas para a apresentação objetiva de recomendações de investimento, ou outras informações, recomendação ou sugestão de uma estratégia de investimento e para a divulgação de interesses particulares ou indicações de conflitos de interesse ou qualquer outro conselho, incluindo na área de consultoria de investimento, nos termos do Código dos Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 486/99, de 13 de Novembro. A comunicação de marketing é elaborada com a máxima diligência, objetividade, apresenta os factos do conhecimento do autor na data da preparação e é desprovida de quaisquer elementos de avaliação. A comunicação de marketing é elaborada sem considerar as necessidades do cliente, a sua situação financeira individual e não apresenta qualquer estratégia de investimento de forma alguma. A comunicação de marketing não constitui uma oferta ou oferta de venda, subscrição, convite de compra, publicidade ou promoção de qualquer instrumento financeiro. A XTB, S.A. - Sucursal em Portugal não se responsabiliza por quaisquer ações ou omissões do cliente, em particular pela aquisição ou alienação de instrumentos financeiros. A XTB não aceitará a responsabilidade por qualquer perda ou dano, incluindo, sem limitação, qualquer perda que possa surgir direta ou indiretamente realizada com base nas informações contidas na presente comunicação comercial. Caso o comunicado de marketing contenha informações sobre quaisquer resultados relativos aos instrumentos financeiros nela indicados, estes não constituem qualquer garantia ou previsão de resultados futuros. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros, e qualquer pessoa que atue com base nesta informação fá-lo inteiramente por sua conta e risco.