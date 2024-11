Gráfico do Dia - US2000 (15.11.2024)

O Russell 2000 demonstra uma vulnerabilidade significativa às alterações da política monetária, apresentando um desempenho inferior ao dos índices maiores, com uma descida de 1,3%, uma vez que os comentários hawkish do Presidente da Fed, Powell, atenuam as expectativas de redução das taxas. As ações de pequena capitalização, tradicionalmente mais sensíveis às alterações das taxas de juro devido aos custos de empréstimos mais elevados e ao enfoque interno, enfrentam uma pressão renovada à medida que o calendário para a flexibilização monetária se prolonga. Comece a investir hoje ou teste gratuitamente uma conta demo Abrir Conta TESTAR A DEMO Download mobile app Download mobile app Principais estatísticas do mercado: Russell 2000 (IWM) caiu 1,3% após o discurso de Powell em Dallas

Os futuros dos fundos da Fed apresentam uma probabilidade de 58% de redução das taxas em dezembro, contra 80%

Cinco sessões consecutivas de fortalecimento do dólar (UUP) O cenário das pequenas capitalizações mudou drasticamente após o discurso de Powell em Dallas, onde ele enfatizou o desempenho “notavelmente bom” da economia e descartou a urgência de cortes nas taxas. Esta posição tem um impacto particular nas empresas de pequena capitalização, que normalmente têm encargos de dívida mais elevados e dependem mais das condições económicas internas do que as suas congéneres de grande capitalização. Trajetória estimada das alterações das taxas diretoras, Fonte: Bloomberg O sentimento do mercado foi significativamente influenciado pela afirmação de Powell de que a Fed pode abordar as decisões relativas às taxas com cuidado, dada a atual força económica. A redução acentuada da probabilidade de corte das taxas em dezembro, de 80% para 58%, criou ventos contrários específicos para as ações de pequena capitalização, que muitas vezes beneficiam desproporcionadamente de custos de empréstimos mais baixos. A reação mais ampla do mercado mostra um claro sentimento de afastamento do risco, com apenas o sector da energia a manter-se em território positivo (+0,4%). O declínio mais acentuado do Russell 2000 em comparação com os índices das grandes empresas realça a maior sensibilidade das pequenas empresas às expectativas da política monetária e a sua maior exposição às condições económicas internas. As projeções da política da Fed sugerem agora uma abordagem mais gradual dos cortes nas taxas em 2025, com as estimativas a apontarem para apenas três reduções de um quarto de ponto. Estas perspectivas colocam desafios específicos às empresas de pequena capitalização, que normalmente enfrentam custos de empréstimos mais elevados e têm balanços menos robustos do que as suas congéneres de grande capitalização. A caraterística distintiva desta liquidação tem sido o seu impacto desproporcionado nas empresas de pequena capitalização, reflectindo a sua maior sensibilidade às expectativas em matéria de taxas de juro e às condições económicas internas. A força sustentada do dólar acrescenta outro vento contrário, afetando particularmente as pequenas capitalizações com o seu enfoque predominantemente nacional. US2000 (intervalo H4) O US2000 tem estado em tendência de baixa desde o início da semana, perdendo 4,62% até agora. O apoio inicial encontra-se no máximo de meados de outubro de 2307,9, com mais apoio no máximo do final de outubro de 2265,3, se os ursos empurrarem para baixo. O RSI mostra uma divergência de baixa, aproximando-se dos níveis de sobrevenda, enquanto o MACD está a aumentar, também sinalizando uma divergência de baixa. Fonte: xStation

