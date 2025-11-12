Gráfico do dia: US30 (12.11.2025)

Principais conclusões O US30 está a prolongar os seus ganhos depois de ter atingido um nível recorde de fecho ontem.

O índice é apoiado por uma rotação de capital do sector tecnológico para acções tradicionais de valor.

Entre os melhores desempenhos de ontem em Wall Street estiveram as acções biotecnológicas, que continuam a sua forte dinâmica nas negociações pré-mercado.

O US30 continua a sua tendência de alta depois de ter terminado a sessão de ontem em máximos históricos perto dos 48.000 (+1,3%), impulsionado pela rotação de capital em Wall Street. Embora o potencial fim do encerramento do governo dos EUA apoie o otimismo geral do mercado, as preocupações persistentes com as elevadas avaliações no sector da IA redireccionaram o capital para ações de valor mais tradicionais. O US30 quebrou com sucesso acima da média móvel exponencial de 30 períodos, ganhando novamente momentum em direção à zona dos 48.000 pts. (Fonte: xStation5) O que está a impulsionar o US30 esta sessão? A Câmara dos Representantes dos EUA (a câmara baixa do Congresso) votará hoje o projeto de lei de financiamento federal do Senado, cuja aprovação pode abrir caminho para acabar com o encerramento do governo há mais de 40 dias. O projeto de lei prevê o financiamento federal total até janeiro de 2026, um orçamento anual para as principais agências e o pagamento de salários congelados aos funcionários federais.

cuja aprovação pode abrir caminho para acabar com o encerramento do governo há mais de 40 dias. O projeto de lei prevê o financiamento federal total até janeiro de 2026, um orçamento anual para as principais agências e o pagamento de salários congelados aos funcionários federais. O Dow Jones Industrial Average, tal como outros importantes índices dos EUA, voltou a registar ganhos no início da semana, depois de o projeto de lei ter sido aprovado no Senado com o apoio de oito democratas moderados. No entanto, a euforia do mercado em geral revelou-se de curta duração, uma vez que na terça-feira se assistiu a uma rotação de capital das ações de crescimento para sectores mais defensivos, como o dos bens de consumo básico e da saúde.

O sector da tecnologia continua a ser afetado por preocupações de valorização, como demonstrado pela queda de quase 3% da Nvidia ontem, agravada pela alienação completa da participação da SoftBank na Nvidia e pelos resultados decepcionantes do fornecedor de IA na nuvem CoreWeave.

O novo recorde do DJIA foi impulsionado principalmente pelas ações biotecnológicas, que lideraram os ganhos durante a sessão de ontem (Merck & Co.: +4,8%, Amgen: +4,6%, Johnson & Johnson: +2,9%). Os únicos declínios no índice foram os da Nvidia, JPMorgan, Caterpillar e Cisco. Curiosamente, a venda de tecnologia poupou a Apple (+1,7%), que, como uma empresa baseada em hardware e produtos, tem caraterísticas de crescimento e valor.

