Destaques da manhã (12.01.2026)

As bolsas asiáticas começaram a semana com uma nota positiva: Hang Seng +1,25%, Shanghai Composite +0,75%, ASX 200 +0,41%. Os mercados no Japão estão fechados devido a um feriado bancário. O otimismo foi alimentado pela melhoria do sentimento após os dados do comércio chinês e a fixação do PBOC.

Em Wall Street, os futuros apontam para quedas após o aumento da tensão em torno da independência do Fed; os investidores estão a passar para um modo defensivo antes da publicação do IPC e o início da apresentação dos resultados das empresas.

A Exxon viu-se no centro de uma tempestade política depois de Trump ter ameaçado bloquear o investimento na Venezuela, na sequência das críticas do CEO da empresa ao seu mercado "não investível".

Jerome Powell revelou que tinha recebido intimações do Departamento de Justiça, aumentando as preocupações sobre a interferência da administração Trump na política monetária.

Os procuradores federais lançaram uma investigação sobre o presidente da Reserva Federal, Jerome Powell. As críticas centram-se na dispendiosa renovação da sede do banco central em Washington e na frustração geral da Casa Branca com o ritmo dos cortes nas taxas de juro.

O Senador Thom Tillis anunciou que bloqueará as nomeações para a Fed até que a investigação esteja concluída , aumentando a incerteza institucional nos EUA.

As tensões geopolíticas estão a aumentar: os EUA estão a planear uma possível ação no Irão e a Europa está a reforçar a presença da NATO no Ártico, na sequência das ameaças verbais de Trump contra a Gronelândia.

O dólar americano recuou após a controvérsia em torno do Fed; o índice USDIDX caiu cerca de 0,2%, e os investidores aumentaram as suas posições em ouro (+1,4%), prata (+5,6%) e franco suíço (USDCHF -0,35%), que estão a subir acentuadamente hoje.

O PBOC fixou a taxa de câmbio USD/CNY em 7,0108, contra uma previsão de 6,9849 , assinalando a vontade de limitar a valorização do yuan face ao fraco crescimento e à deflação.

O petróleo Brent (OIL) subiu em resposta à agitação no Irão, que pode ameaçar as exportações de até 1,9 milhões de barris por dia.

A prata está a liderar os ganhos nos metais preciosos graças ao aumento da volatilidade do dólar e à procura especulativa.

O sentimento no mercado cripto é positivo. A Bitcoin está atualmente a valorizar quase 1.65% intradiário e está a ser negociada perto dos $ 92,000, enquanto o Ethereum está a valorizar 1.59% para $ 3,158.

