Gráfico do dia - US500 (18.02.2025)

Os mercados acionistas continuam a dar continuidade aos ganhos, atingindo novos máximos históricos. Nesta análise, analisamos mais de perto a temporada dos earnings em E.U.A. até agora, 77% das empresas do S&P 500 divulgaram os seus resultados. Resumo da época de resultados dos E.U.A. 76% das empresas excederam as estimativas de lucros por ação (EPS), ligeiramente abaixo das médias de 5 e 1 ano de 77%, mas acima da média de 10 anos de 75%. O crescimento anual dos lucros das empresas atingiu impressionantes os 16,9% - o melhor resultado desde o quarto trimestre de 2021. No final de dezembro, o consenso de Wall Street esperava um crescimento anual de cerca de 12%. Até agora, 42 empresas emitiram previsões de lucros decepcionantes, enquanto 33 forneceram orientações positivas. As empresas que divulgaram lucros superaram as expectativas em uma média de 7,3%, em comparação com uma média de 5 anos de 8,5% e uma média de 10 anos de cerca de 6,7%.

62% das empresas do S&P 500 excederam as expectativas de receitas, abaixo da média de 5 anos de 69%, mas apenas ligeiramente abaixo da média de 10 anos de 64%. O crescimento das receitas das empresas do S&P 500 situa-se em 5,2% em relação ao ano anterior, em comparação com um aumento de 5,9% entre as empresas com uma exposição significativa às vendas fora dos EUA (principalmente as Big Tech). Em média, as empresas estão a ultrapassar as expectativas de receitas em 0,8%, enquanto a média de 5 anos para as receitas do S&P 500 é de 2,1% e a média de 10 anos é de 1,4%.

Wall Street espera um crescimento dos lucros significativamente mais baixo no atual 1.º trimestre de 2025, com estimativas de 8,1% em relação ao ano anterior para o 1.º trimestre e de 9,9% para o 2.º trimestre de 2025. As estimativas para o ano de 2025 apontam para um crescimento dos lucros de 12,7% em relação ao ano anterior.

Em termos de surpresas nos lucros, os sectores tecnológico e financeiro tiveram o melhor desempenho, enquanto os serviços públicos e o imobiliário ficaram para trás. O sector do consumo discricionário registou surpresas recorde, com lucros médios quase 15% acima das estimativas. O forte crescimento dos lucros foi registado por empresas como a Wynn Resorts, Carnival, MGM Resorts, CarMax e, sobretudo, a Amazon. Esta tendência sugere uma força contínua do consumidor e pode ser um indicador positivo para o trimestre atual. Gráfico US500 (Intervalo H1) Os futuros do S&P 500 (US500) continuam a dar sinais de força, com os compradores a conseguirem quebrar uma estrutura técnica importante, levano o índice a testar a zona dos 6100 pontos. O rácio P/E a prazo situa-se atualmente em 22,2, em comparação com a média de 5 anos de 19,8 e a média de 10 anos de 18,3. As empresas do S&P 500 que geram mais de 50% das suas receitas a nível nacional registaram um crescimento dos lucros de 14,4% em relação ao ano anterior, enquanto as que geram mais de 50% das receitas a nível internacional viram os lucros aumentar 20,8% em relação ao ano anterior. Comece a investir hoje ou teste gratuitamente uma conta demo Abrir Conta TESTAR A DEMO Download mobile app Download mobile app Fonte: xStation5 US100 (Gráfico H1) Entretanto, os futuros do Nasdaq (US100) estão a subir para novos máximos históricos, após dois recentes impulsos de queda. Ambas as quedas tiveram intervalos quase idênticos, cada um totalizando aproximadamente 1.300 pontos. Fonte: xStation5

Este material é uma comunicação de marketing na aceção do artigo 24.º, n.º 3, da Diretiva 2014/65 / UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, sobre os mercados de instrumentos financeiros e que altera a Diretiva 2002/92 / CE e Diretiva 2011/61/ UE (MiFID II). A comunicação de marketing não é uma recomendação de investimento ou informação que recomenda ou sugere uma estratégia de investimento na aceção do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de abril de 2014 sobre o abuso de mercado (regulamentação do abuso de mercado) e revogação da Diretiva 2003/6 / CE do Parlamento Europeu e do Conselho e das Diretivas da Comissão 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e do Regulamento Delegado da Comissão (UE ) 2016/958 de 9 de março de 2016 que completa o Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito às normas técnicas regulamentares para as disposições técnicas para a apresentação objetiva de recomendações de investimento, ou outras informações, recomendação ou sugestão de uma estratégia de investimento e para a divulgação de interesses particulares ou indicações de conflitos de interesse ou qualquer outro conselho, incluindo na área de consultoria de investimento, nos termos do Código dos Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 486/99, de 13 de Novembro. A comunicação de marketing é elaborada com a máxima diligência, objetividade, apresenta os factos do conhecimento do autor na data da preparação e é desprovida de quaisquer elementos de avaliação. A comunicação de marketing é elaborada sem considerar as necessidades do cliente, a sua situação financeira individual e não apresenta qualquer estratégia de investimento de forma alguma. A comunicação de marketing não constitui uma oferta ou oferta de venda, subscrição, convite de compra, publicidade ou promoção de qualquer instrumento financeiro. A XTB, S.A. - Sucursal em Portugal não se responsabiliza por quaisquer ações ou omissões do cliente, em particular pela aquisição ou alienação de instrumentos financeiros. A XTB não aceitará a responsabilidade por qualquer perda ou dano, incluindo, sem limitação, qualquer perda que possa surgir direta ou indiretamente realizada com base nas informações contidas na presente comunicação comercial. Caso o comunicado de marketing contenha informações sobre quaisquer resultados relativos aos instrumentos financeiros nela indicados, estes não constituem qualquer garantia ou previsão de resultados futuros. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros, e qualquer pessoa que atue com base nesta informação fá-lo inteiramente por sua conta e risco.