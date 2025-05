Gráfico do dia: US500 (19.05.2025)

Os futuros do S&P 500 estão a quebrar uma sequência de ganhos de uma semana, caindo quase 1,2% no início das negociações. O corte da Moody's na classificação de crédito dos EUA reacendeu o clima de “venda dos ativos americanos” — as ações estão a cair, enquanto o aumento dos rendimentos do Tesouro destaca o custo do serviço da dívida dos EUA. Comece a investir hoje ou teste gratuitamente uma conta demo Abrir Conta Abrir Conta Demo Download mobile app Download mobile app Desde 22 de abril, os índices norte-americanos estavam a recuperar as perdas de dois meses provocadas por novas tarifas da guerra comercial de Donald Trump. O US500 encerrou a semana passada às portas da marca psicológica de 6.000, ultrapassando o território de sobrecompra (RSI > 70). Fonte: xStation5 Durante anos, a dívida foi o principal produto de exportação dos Estados Unidos, e uma fé duradoura no excepcionalismo e na eficiência económica do país permitiu-lhe reunir montantes recorde de capital. Esse panorama pode estar a mudar depois de a Moody's — a última das três grandes agências (ao lado da S&P e da Fitch) — ter rebaixado a classificação dos Estados Unidos. O raciocínio da Moody's ecoa os temas da campanha de Donald Trump em 2024. O foco é o aumento incessante da dívida federal. De 2012 a 2024, a relação dívida/PIB subiu de 70% para 98%, e nenhum dos partidos ofereceu medidas duradouras para travar a espiral da dívida. Os custos do serviço da dívida também estão a aumentar, como refletido nos rendimentos mais elevados do Tesouro. A Moody's observa que os juros da dívida federal consumiram 18% da receita em 2024, ante 9% em 2021. Embora o presidente Trump tenha apelado à redução da dívida desde a campanha, as ações do seu governo — e as projeções da Moody's — não apontam para um progresso rápido. O défice orçamental para 2025 é quase 210 mil milhões de dólares superior ao de 2024, e os cortes fiscais previstos podem não ser totalmente cobertos pelas tarifas, dada a vontade de desacelerar a guerra comercial. Os cortes nos programas sociais previstos para 2026 reduziriam os gastos federais em apenas cerca de 15%, deixando os maiores gastos (por exemplo, Medicare e pagamentos de juros) praticamente intactos. Apesar da agenda de Trump, a Moody's prevê que a dívida dos EUA atingirá 134% do PIB antes de 2035. Os Estados Unidos deixaram o clube dos países com melhor classificação soberana. Note, no entanto, que a maioria das economias ainda com classificação AAA estão em análise para possíveis alterações de status («u» = em análise). Fonte: Bloomberg Finance L.P.

