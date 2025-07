Gráfico do dia - US500 (24.07.2025)

S&P 500 atinge novos máximos depois de aumento de lucros e otimismo comercial Em 23 de julho de 2025, o índice S&P 500 atingiu um novo recorde histórico, encerrando a sessão com um ganho de 0,78%, fechando em 6.358,91 pontos. Os contratos futuros para o índice registaram ganhos ainda mais fortes, impulsionados pelos lucros robustos da Alphabet. No acumulado do ano, o S&P 500 subiu mais de 8%, com um aumento notável de mais de 32% desde a sua queda em abril. Além dos fortes resultados corporativos, o otimismo do mercado também está sendo impulsionado pela expectativa de novos acordos comerciais entre os EUA e seus principais parceiros comerciais. Ontem, foi anunciado um acordo com o Japão, estipulando uma tarifa de 15% sobre produtos japoneses. Especula-se que uma tarifa semelhante possa ser aplicada aos produtos da União Europeia. Comece a investir hoje ou teste gratuitamente uma conta demo Abrir Conta Download mobile app Download mobile app A subida do S&P 500 foi impulsionada principalmente por empresas de destaque, como a Nvidia, que ganhou mais de 2%, consolidando a sua capitalização de mercado acima dos 4 biliões de dólares. A Meta também registou fortes ganhos de 1,2%, enquanto a Broadcom avançou 1,8%. A gigante farmacêutica Eli Lilly subiu quase 3%. Ganhos significativos também foram registrados pela Oracle, ExxonMobil e Home Depot. Os fortes resultados da Alphabet impulsionam o US500 Após o encerramento do mercado, a Alphabet, empresa controladora do Google, divulgou os seus resultados financeiros do segundo trimestre de 2025, que superaram significativamente as expectativas dos analistas: Receita: US$ 96,4 mil milhões (um aumento de 14% em relação ao ano anterior, superando a previsão de US$ 94 mil milhões)

as receitas aumentaram 32% em relação ao ano anterior, para 13,6 mil milhões de dólares Segmentos de pesquisa e publicidade: excederam claramente as expectativas do mercado O excelente desempenho da Alphabet foi um dos principais catalisadores dos ganhos pós-sessão e do sentimento geral positivo em todo o setor tecnológico. A Alphabet também anunciou um aumento substancial nas despesas de capital para 85 mil milhões de dólares, com o objetivo de responder à crescente procura por serviços em nuvem impulsionada pelos avanços na inteligência artificial. Embora as despesas elevadas justifiquem um escrutínio, o crescimento robusto das receitas da nuvem justifica esta direção estratégica da empresa. A Intel irá captar a atenção dos investidores? Hoje, o foco dos investidores muda para a divulgação dos resultados do segundo trimestre de 2025 da Intel. Os resultados anteriores da empresa indicaram receitas moderadas e rentabilidade reduzida, embora com sinais de melhoria em segmentos-chave, como centros de dados e operações. Os investidores estarão particularmente atentos ao seguinte: Dinâmica no segmento de centros de dados

Progressos no negócio de fabrico (fabrico de chips para outras empresas)

(fabrico de chips para outras empresas) A rentabilidade e as perspetivas de crescimento relacionadas com a IA O US500 rompeu definitivamente o padrão de consolidação que se iniciou a 4 de julho, embora tenha ocorrido uma quebra mais significativa a 17 de julho. É de salientar que a consolidação anterior, em junho, levou a um aumento de aproximadamente 4%, o que se traduziu num movimento de quase 300 pontos. Caso esse padrão se repita, a meta para o US500 seria de cerca de 6600 pontos, o que permaneceria consistente com o canal de tendência ascendente. O suporte continua a ser observado na média móvel simples (SMA) de 25 períodos.

