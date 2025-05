Gráfico do dia - USDCAD (29.04.2025)

O dólar canadiano (CAD) é uma das moedas mais fortes do G-10 hoje, após as eleições federais no Canadá realizadas em 28 de abril. O CAD inicialmente enfraqueceu após os resultados preliminares das eleições, que mostraram o Partido Liberal minoritário na liderança. A volatilidade decorreu do aumento da instabilidade política no Canadá. No entanto, o CAD estabilizou-se posteriormente e começou a fortalecer-se. Atualmente, o USDCAD está a ganhar apenas 0,02%, reduzindo os ganhos anteriores para 0,36%.

O Partido Liberal, liderado por Mark Carney, reivindicou a vitória, mas garantiu apenas um mandato para formar um governo minoritário. Este resultado foi, no entanto, surpreendente, uma vez que as sondagens anteriores favoreciam o Partido Conservador. A campanha foi em grande parte moldada por fatores externos, especialmente a política comercial agressiva do presidente dos EUA, Donald Trump — incluindo tarifas e ameaças de anexação — que dominaram o discurso da campanha. Carney, um ex-banqueiro central com uma sólida experiência financeira, aproveitou eficazmente estas questões, retratando os liberais como defensores contra a intimidação económica dos EUA. A sua retórica sobre a defesa da soberania do Canadá e a adoção de uma postura firme ressoou com os eleitores, levando a um aumento tardio do apoio aos liberais. No entanto, o estatuto de governo minoritário significa que os liberais terão de contar com outros partidos, como o NDP ou o Bloco Quebequense, para aprovar legislação.

No seu discurso de vitória, Carney declarou que o Canadá não seria «destruído» pela pressão dos EUA, sinalizando uma abordagem dura em relação às tarifas e à retórica de anexação de Trump. Isto contrasta com os conservadores, que poderiam ter adotado um tom mais conciliador. A estratégia de Carney parece priorizar a soberania nacional e a independência económica, o que pode levar a um aumento das tensões com os EUA.

Fonte: xStation 5