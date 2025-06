Gráfico do dia - USDCNH (26.06.2025)

O par USDCNH tem-se mantido relativamente estável desde o início do ano, mas o yuan atingiu recentemente o seu nível mais forte em relação ao dólar americano desde novembro passado. O par perdeu aproximadamente 2,5% do seu valor desde janeiro. Esta fraqueza generalizada do dólar americano é evidente em todo o mercado, com o par EUR / USD quebrando o nível 1,1700 hoje. O dólar está a vacilar em meio a incertezas comerciais, o teto da dívida iminente e novas tentativas de Donald Trump para minar o presidente da Reserva Federal, Jerome Powell, com o Wall Street Journal relatando que um novo presidente da Fed poderia ser anunciado já neste outono. Vamos examinar os factores em jogo na China e o desempenho do yuan.

O Primeiro-Ministro chinês indicou que o país irá tomar medidas decisivas para impulsionar o consumo, com o objetivo de transformar a China numa potência de consumo e aumentar a resistência da economia a choques externos, como o abrandamento global e as tensões comerciais. Embora o Ministro das Finanças reconheça que os desafios não têm precedentes, a Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma (NDRC) continua confiante na sua capacidade de minimizar o seu impacto negativo. Este otimismo, juntamente com as previsões positivas de crescimento económico de instituições como a Goldman Sachs e o Citigroup, está a atrair capital para os activos chineses, apoiando o yuan e conduzindo o par USD/CNH para os níveis mais baixos desde novembro.

É também de salientar que o Banco Popular da China (PBOC) fixa a sua taxa de referência diária em níveis ligeiramente superiores às estimativas do mercado, sugerindo que as autoridades pretendem uma estabilidade controlada para apoiar as exportações. Além disso, a expansão do mercado de ouro da China em Hong Kong foi concebida para reforçar o papel internacional do yuan, um fator de longo prazo que apoia a moeda.

De um ponto de vista técnico, o par tem recentemente lutado para ver declínios mais dinâmicos, mas está a manter-se firme na linha de tendência estabelecida após os seus picos anteriores. Um nível de apoio chave, determinado pela retração de Fibonacci de 23,6% de uma grande tendência de alta que começou em 2022, quando o par estava em torno de 6,30 (aproximadamente 12% abaixo do seu nível atual), está sendo testado atualmente. O próximo apoio de curto prazo encontra-se perto do nível 7,14, enquanto que, a médio prazo, os investidores podem ter como alvo os mínimos de setembro, em torno dos 7,00.