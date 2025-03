Gráfico do dia - USDIDX (03.03.2025)

O índice do dólar americano (USDIDX) está a cair hoje, impulsionado por vários fatores - desde a incerteza em torno das tarifas finais que os E.U.A. irão impor aos principais parceiros comerciais até aos dados macroeconómicos mais fracos da economia americana. Além disso, enquanto as leituras mais altas da inflação CPI e PPI inicialmente levantaram preocupações, os dados do PCE de sexta-feira - o indicador de inflação mais importante para a Reserva Federal - sairam em linha com as expectativas, moderando as reações do mercado.

Embora persista a incerteza quanto à pressão inflacionista nos E.U.A. (em parte devido ao aumento das expectativas de inflação), o facto de estas pressões se materializarem e conduzirem a preços mais elevados continua a ser mais um cenário de risco do que uma realidade atual. Além disso, o potencial impacto das guerras comerciais poderá enfraquecer, em vez de fortalecer, a economia dos E.U.A., enquanto a subida da inflação poderá atenuar os gastos dos consumidores.

Como resultado, observamos que dados mais elevados sobre a inflação nesta fase não são inequivocamente positivos para o dólar. O mercado também deve considerar o risco de uma mudança na retórica “hawkish” de Donald Trump e um potencial anúncio de um acordo comercial com o México, Canadá e Europa - levando a reduções de tarifas ou mesmo a sua remoção. Uma decisão sobre este assunto poderá ser tomada até ao final do dia de amanhã. Hoje, às 16:00, o mercado centrar-se-á nos dados do ISM Manufacturing PMI dos EUA. Se a leitura desapontar as expectativas dos analistas, poderemos assistir a uma nova fraqueza do dólar.

16:00 ISM Manufacturing PMI dos E.U.A. (fevereiro): 50,8 vs. 50,9 anterior

Preços : Esperado 56,3 vs. 54,9 anterior

: Esperado 56,3 vs. 54,9 anterior Novas encomendas : Esperado 54,6 vs. 55,1 anterior

: Esperado 54,6 vs. 55,1 anterior Emprego: Esperado 50.1 vs. 50.3 anterior

Gráfico USDIDX (H1)

Os futuros do índice do dólar estão em baixa de quase 0,6% hoje, apagando uma parte significativa dos ganhos impulsionados pelo recente anúncio de tarifas de Donald Trump. Trump propôs tarifas de 25% sobre o Canadá, México e importações européias selecionadas, bem como uma tarifa adicional de 10% sobre os produtos chineses. Podemos ver que o movimento ascendente foi interrompido no nível de retração de Fibonacci de 38,2% da última onda descendente de janeiro de 2025. O índice do dólar caiu abaixo da EMA50 e está atualmente a testar a EMA200 (linha vermelha).

Fonte: xStation5