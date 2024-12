Gráfico do dia - USDIDX (11.12.2024)

O índice do dólar americano estará em destaque esta sessão. Hoje serão conhecidos os dados do IPC, com as expectativas do mercado inclinadas para pressões persistentes sobre a inflação, potencialmente atrasando os cortes previstos nas taxas da Reserva Federal. A inflação subjacente permanece teimosamente elevada, enquanto a transição política acrescenta novas camadas de incerteza à trajetória do dólar.

Principais estatísticas do mercado:

Espera-se que o IPC subjacente seja de 0,3% MoM para novembro

A probabilidade implícita no mercado de um corte nas taxas em dezembro está a diminuir à medida que as preocupações com a inflação aumentam

O dólar voltou a testar uma zona técnica importante, uma vez que as yields do Tesouro continuam a ser negociadas junto dos 4% nas principais maturidades

A direção de curto prazo do dólar depende fundamentalmente do relatório de inflação de quarta-feira, com os analistas a anteciparem mais um mês de pressões de preços rígidas. Prevê-se que o índice de preços no consumidor, excluindo alimentos e energia, mantenha o seu ritmo mensal de 0,3%, sugerindo que o caminho da Reserva Federal para o seu objetivo de 2% continua a ser um desafio.

Fonte: Bloomberg

As pressões inflacionistas pressistem em vários sectores, prevendo-se que os preços dos automóveis usados aumentem 1,2% em novembro, após um aumento de 2,7% no mês anterior. Os custos da habitação continuam a mostrar sinais limitados de uma desaceleração significativa, prevendo-se que a renda equivalente ao proprietário aumente entre 0,3% e 0,4%, mantendo o seu ritmo acima do registado antes da pandemia.

O quadro técnico mostra uma maior cautela entre os investidores institucionais, com dados recentes sobre os fluxos a revelarem uma redução significativa da duração e a venda de títulos de longo prazo por parte dos fundos de investimento. Este ajustamento do posicionamento, combinado com o reequilíbrio das carteiras no final do ano, sugere um maior potencial de volatilidade do mercado.

Fonte: Bloomberg

Embora os investidores continuem a prever cortes nas taxas nos próximos meses, a persistência de leituras elevadas da inflação subjacente pode levar a uma abordagem mais gradual da flexibilização da política monetária do que a atualmente prevista.

Algumas empresas já estão a ajustar as estratégias de preços em antecipação a estas mudanças de política, o que pode complicar os esforços de combate à inflação da Fed.

À medida que nos aproximamos do final do ano, a interação entre as persistentes pressões inflacionistas, as potenciais mudanças de política e o posicionamento do mercado sugere que o dólar pode enfrentar uma maior volatilidade. O Wells Fargo projeta que a jornada para a meta de inflação de 2% do Fed pode se estender até 2026, com progresso limitado esperado no próximo ano.

USDIDX (intervalo D1)

O índice do dólar americano está atualmente a ser negociado acima do nível de retração Fibonacci nos 38,2%. Uma quebra deste nível pode levar a um novo teste dos máximos de julho em 105,728.

O RSI está a começar a dar sinais de tendência de alta, sinalizando uma potencial divergência de alta, o que sugere uma possível recuperação do dólar americano. Enquanto isso, o MACD está a recuar, indicando um provável cruzamento que pode confirmar o cenário de alta em breve. Fonte: xStation