Gráfico do dia - USDIDX (13.11.2024)

Desde o seu mínimo no início de outubro, o dólar ganhou 6%. Este é o aumento mais dinâmico desde o início da consolidação, há quase dois anos.

O catalisador para um movimento tão forte foi, obviamente, as eleições presidenciais e a extensão do chamado Trump Trade. No entanto, noutros instrumentos (ações e obrigações), já estamos a observar um abrandamento dos ganhos e alguma tomada de lucros. Em contrapartida, o dólar continua a valorizar-se. O USDIDX está a ser negociado hoje com um aumento de 0,16% em torno de 106 pontos. O mercado já precificou totalmente a vitória de Donald Trump, com os ganhos assumindo até um tom mais especulativo e eufórico. Considerando que os republicanos tomarão o poder no final de janeiro de 2025, os mercados já estão a avaliar a presidência de Donald Trump antes da transição oficial.

De uma perspetiva técnica, as últimas seis semanas de ganhos dinâmicos empurraram o índice USDIDX para o limite superior de um canal de consolidação de dois anos acima dos 106 pontos. Além disso, estão a ser observados fortes movimentos no dólar durante um período em que a Fed começou a cortar as taxas de juro. Diante disso, o potencial para novos ganhos parece limitado. Para os touros, o nível de resistência mais importante continua a ser a zona acima de 106 pontos.

