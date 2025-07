Gráfico do dia - USDIDX (30.06.2025)

O dólar americano está perto de mínimos de vários anos, testando os principais níveis de apoio em torno de 97,0000

Dados fracos sobre o rendimento pessoal e os gastos dos consumidores, juntamente com a expiração da pausa tarifária, estão a aprofundar a pressão.

Os investidores aguardam dados do mercado de trabalho, comentários da Fed, comércio e evolução da dívida como potenciais impulsionadores direcionais.

O projeto de lei proposto por Trump (OBBBA) poderá aumentar o défice em 3-4 biliões de dólares, o que provavelmente fará subir os rendimentos das obrigações e o dólar. O dólar terminou a semana passada sob pressão, caindo para mínimos não vistos desde fevereiro de 2022, depois que dados mais fracos de renda e gastos dos americanos minaram a confiança na condição do consumidor dos EUA. O índice DXY está agora a testar o suporte técnico no intervalo 97,0-96,0; uma quebra pode desencadear novas quedas, enquanto a defesa deste nível pode desencadear uma recuperação de curto prazo. Comece a investir hoje ou teste gratuitamente uma conta demo Abrir Conta Abrir Conta Demo Download mobile app Download mobile app Os investidores estão a observar atentamente os próximos dados macroeconómicos (mercado de trabalho, comentários da Reserva Federal, negociações comerciais) e a aproximação da votação da lei fiscal. Os sinais potencialmente hawkish da Fed poderão apoiar o dólar. Entretanto, o Senado dos EUA está a trabalhar no amplo projeto de lei de Trump - o “One Big Beautiful Bill” - que expande a reforma fiscal de 2017, altera as regras sobre horas extraordinárias e gorjetas e limita os programas sociais, aumentando potencialmente o défice em 3,3-4 biliões de dólares ao longo de uma década, de acordo com a análise. Donald Trump está a pressionar o Senado para aprovar o projeto de lei até 4 de julho. O dólar encontra-se num momento estratégico. Se não conseguir manter o apoio técnico, podem seguir-se quedas mais profundas. Por outro lado, um défice fiscal crescente, tensões comerciais ou dados fortes dos EUA podem levar a uma recuperação local.

