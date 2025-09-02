Gráfico do dia: USDJPY (02.09.2025)

O iene japonês é hoje a segunda moeda mais fraca do G10 (logo após a libra esterlina), perdendo cerca de 0,9% em relação ao dólar. A fraqueza decorre tanto da ampla recuperação do dólar americano quanto dos comentários recentes de um membro do Banco do Japão, que reduziram as expectativas do mercado quanto a futuros aumentos das taxas de juros no Japão. Uma reação clara também é visível no mercado de títulos, onde os títulos japoneses de 10 anos registraram a maior procura desde 2023. O USDJPY rompeu de forma otimista acima da média móvel exponencial de 30 dias, encerrando uma série de sessões com volatilidade moderada. O par estagnou no limite superior da consolidação atual (o nível de retração de Fibonacci de 100%), e uma correção potencial pode ocorrer se o relatório ISM for pior do que o esperado, particularmente o subíndice de emprego. Fonte: xStation5 Comece a investir hoje ou teste gratuitamente uma conta demo Abrir Conta Download mobile app Download mobile app O que está a influenciar o USDJPY hoje? O governador do Banco do Japão, Ryozo Himino, enfatizou que o BOJ continuará a aumentar as taxas de juro à medida que a atividade económica melhora e a inflação regressa gradualmente à meta de 2%. Ele não especificou em que reunião poderia ser discutido o aumento das taxas, mas observou que a ausência de uma desaceleração clara em resposta às tarifas deve apoiar o aperto monetário.

Ele não especificou em que reunião poderia ser discutido o aumento das taxas, mas observou que a ausência de uma desaceleração clara em resposta às tarifas deve apoiar o aperto monetário. Na ausência de comentários claramente hawkish, o mercado reduziu as suas expectativas de um aumento de 25 pontos base nas taxas em 2025 de 70% para cerca de 63%.

de 70% para cerca de 63%. O último leilão de títulos do governo japonês de 10 anos registou a maior procura desde outubro de 2023, empurrando os rendimentos para baixo das máximas locais para 1,60% (-2 pontos base).

empurrando os rendimentos para baixo das máximas locais para 1,60% (-2 pontos base). O principal negociador comercial do Japão, Ryosei Akazawa, cancelou a sua viagem a Washington em meio a atritos sobre tarifas sobre arroz e automóveis, enfatizando que a agricultura não fazia parte do acordo comercial de julho. O Japão, no entanto, atenderá às solicitações de importação de arroz dos EUA dentro de sua cota atual isenta de impostos, sem reduzir as tarifas sobre outros produtos agrícolas, enquanto pressiona os EUA a honrar os compromissos de redução das tarifas sobre automóveis em troca da iniciativa de investimento prometida de US$ 550 mil milhões. Os rendimentos a 10 anos caíram do seu pico recente, na sequência de comentários neutros do governador do Banco do Japão, o que impulsionou a procura durante o leilão de hoje. Fonte: XTB Research

