Gráfico do dia: USDJPY (16.07.2025)

A recuperação do USDJPY estagnou na média móvel de 200 períodos, com as recentes desvalorizações do dólar hoje. A pressão sobre o iene também diminuiu devido a uma retração nos rendimentos dos títulos do governo japonês, que vinham a subir há algum tempo devido às preocupações dos investidores com as próximas eleições parlamentares.

Fonte: xStation5

Os rendimentos dos títulos japoneses de 10 anos subiram aproximadamente 45 pontos base desde abril, impulsionados pela incerteza sobre as relações comerciais entre o Japão e os EUA e pelas preocupações com a estabilidade fiscal do país. O apoio ao primeiro-ministro em exercício, Ishiba, tem diminuído, enquanto todos os principais partidos que disputam as eleições estão sob pressão para buscar uma expansão fiscal em resposta ao aumento dos preços dos alimentos. Essas expectativas de gastos têm pesado sobre a confiança dos investidores na economia japonesa, pressionando o iene e empurrando os rendimentos para cima.

Fonte: XTB Research

No entanto, a sessão de hoje aponta para uma pausa na venda de títulos. Os rendimentos dos títulos do Tesouro japonês (JGB) de 30 e 40 anos caíram cerca de 10 pontos base, enquanto os rendimentos de 10 anos voltaram à faixa de 1,57-1,58%.

Dito isto, a resiliência do iene pode revelar-se de curta duração. A incerteza eleitoral e as potenciais complicações de um governo minoritário continuam a ser os principais riscos para a moeda, especialmente num contexto de crescentes receios de estagflação. O mercado de opções também reflete este sentimento, com as reversões de risco a tornarem-se positivas pela primeira vez desde setembro de 2024, sinalizando uma procura mais forte por proteção contra a subida do USDJPY.

Fonte: Vassilis Karamanis para a Bloomberg