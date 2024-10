Gráfico do dia - USDJPY (27.09.2024)

O par USDJPY tem tido uma volatilidade significativa hoje, na sequência de grandes desenvolvimentos políticos no Japão e da divulgação de novos dados económicos. O ex-ministro da Defesa, Shigeru Ishiba, ganhou o concurso de liderança do Partido Liberal Democrático (LDP), preparando-o para se tornar o novo primeiro-ministro do Japão. Esta mudança política, combinada com os recentes números da inflação, criou um ambiente complexo e dinâmico para o par de moedas.

A vitória de Ishiba ocorreu depois de uma corrida muito disputada que terminou numa segunda volta contra a ministra da segurança económica, Sanae Takaichi. Ishiba, de 67 anos, conhecido pela sua vontade de criticar o seu próprio partido e pelo seu enfoque na revitalização rural, enfrenta agora o desafio de melhorar a imagem do LDP antes das eleições gerais do próximo ano. A sua vitória foi recebida com reacções mistas do mercado, reflectindo a incerteza sobre as potenciais mudanças políticas sob a sua liderança.

Os mercados cambiais reagiram de forma dramática a estes acontecimentos. Inicialmente, quando parecia que Takaichi poderia ganhar, o par USDJPY subiu acima de 146,00. No entanto, à medida que as notícias da vitória final de Ishiba se espalharam, o par teve uma inversão acentuada, caindo para cerca de 143,80. Esta volatilidade sublinha a sensibilidade do mercado a potenciais mudanças nas políticas económicas e monetárias do Japão. Para agravar este quadro complexo, os últimos dados do Índice de Preços no Consumidor (IPC) de Tóquio mostraram uma diminuição da inflação. O IPC aumentou 2,2% em setembro, face a um aumento de 2,6% em agosto. Esta tendência decrescente da inflação poderá influenciar as decisões de política monetária do Banco do Japão (BOJ), que já estão a ser analisadas devido à mudança de liderança política.

A agenda económica de Ishiba, que inclui promessas de uma “saída total” das elevadas taxas de inflação do Japão e de um “crescimento dos salários reais”, será acompanhada de perto pelos participantes no mercado. A sua posição sobre a política monetária e qualquer pressão potencial sobre o BOJ para ajustar a sua política ultra-frouxa poderá ter implicações significativas para o valor do iene. O futuro primeiro-ministro enfrenta também desafios económicos e geopolíticos mais vastos. A economia do Japão tem-se debatido com o aumento do custo de vida, exacerbado por um iene fraco. Para além disso, Ishiba terá de gerir a relação crucial do Japão com os Estados Unidos no meio dos crescentes desafios de segurança na Ásia, incluindo as tensões com a China e a Coreia do Norte. Para os comerciantes e investidores, os principais factores a observar nas próximas semanas serão quaisquer sinais de Ishiba sobre as suas prioridades económicas, potenciais mudanças na liderança ou política do BOJ, e como estes factores podem influenciar as tendências da inflação e o crescimento dos salários no Japão. O par USDJPY é suscetível de permanecer sensível a estes desenvolvimentos, bem como a quaisquer mudanças nas expectativas de política da Reserva Federal dos EUA.



USDJPY (intervalo D1)

USD / JPY quebrou a resistência chave apenas para cair de volta para o canal de tendência de baixa. Este nível actuou como uma forte resistência duas vezes antes, levando a uma continuação da tendência de baixa. Desde o início de agosto, foram observados máximos e mínimos mais baixos. A resistência também se alinha com o nível de retração Fibonacci de 50%, que serviu como uma forte resistência no final de agosto. USD / JPY agora quebrou a retração Fibonacci de 38,2%, o que pode abrir o caminho para um movimento fácil para o nível de retração Fibonacci de 23,6% em 141,869.

O RSI está tendendo para cima e mostrando divergência de alta, que pode ser quebrada em breve, indicando uma mudança de tendência. O MACD está fazendo altas e baixas mais altas, com um cruzamento recente indicando um sinal de compra.