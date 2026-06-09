A subida dos preços das matérias-primas energéticas registada na segunda-feira revelou-se de curta duração, pesando ainda mais sobre a moeda norueguesa. O par USDNOK aproxima-se do nível de 9,50, que não se via há dois meses. Para além das notícias provenientes do Médio Oriente, a divulgação amanhã dos dados da inflação de maio, tanto da Noruega como dos EUA, deverá assumir um papel central para este par. Geopolítica O troca de disparos ocorrida no fim de semana entre Israel e o Irão colocou em causa o frágil cessar-fogo atualmente em vigor na região. Sob pressão de Washington, ambas as partes suspenderam novos ataques. No entanto, a situação continua altamente incerta, o que poderá manter uma elevada volatilidade nos preços das principais matérias-primas energéticas. Dados macroeconómicos Prevê-se que os dados de amanhã revelem que a inflação subjacente se mantém inalterada nos 3,2 %, a par de uma ligeira descida do índice global para 3,1 % na Noruega. Uma surpresa positiva poderá aumentar as expectativas de um novo aperto da política monetária por parte do Norges Bank. Recorde-se que o banco central procedeu ao seu primeiro aumento das taxas de juro desde 2023 em maio, em resposta ao rápido aumento das expectativas de inflação, ao crescimento salarial persistentemente elevado e à preocupante rigidez da inflação subjacente. Entretanto, espera-se que o valor do IPC global nos Estados Unidos suba ligeiramente para 4,2%. O consenso prevê também um aumento modesto do indicador subjacente para 2,9%. Os investidores já descontaram totalmente um aumento das taxas de juro pelo Fed para 2026. Um novo aumento das pressões sobre os preços poderá aumentar a probabilidade de este aumento ocorrer já neste outono. Análise Técnica Gráfico 1: USDNOK (01.07.2025 - 09.06.2026) Fonte: xStation, 09.06.2026 Após atingir um novo mínimo local no nível de 9,13, seguiu-se uma forte e agressiva recuperação impulsionada pela procura. Os dois primeiros níveis técnicos de resistência foram ultrapassados. O preço aproximou-se do nível de retração de Fibonacci de 50%, o que poderá constituir um teste crucial para a tendência ascendente em curso.

O forte impulso do movimento reflete-se nos indicadores técnicos. O RSI oscila atualmente em torno dos 67 pontos, sinalizando que o mercado está gradualmente a entrar em território de sobrecompra, o que poderá desencadear uma pausa temporária no impulso. Níveis-chave a acompanhar: Em alta: Se os compradores conseguirem manter o preço acima do nível de Fibonacci de 50% já testado, o próximo alvo natural para o mercado poderá ser o nível de 9,56 , onde coincidem tanto a retração de Fibonacci de 61,8% como a MME de 100.

Se os compradores conseguirem manter o preço acima do nível de Fibonacci de 50% já testado, o próximo alvo natural para o mercado poderá ser o nível de , onde coincidem tanto a retração de Fibonacci de 61,8% como a MME de 100. Em baixa: Por outro lado, uma rejeição sustentada do atual nível de resistência significaria antecipar um regresso à tendência primária e um novo teste dos níveis de suporte mais baixos.

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