Os futuros do VIX da CBOE estão a subir quase 2,5% hoje, num contexto de novas quedas em Wall Street e de valorizações do petróleo (OIL), que voltou a ultrapassar a marca dos 100 dólares por barril. A volatilidade intradiária do mercado raramente se mostrou tão elevada nos últimos trimestres. A incerteza dos investidores continua excepcionalmente elevada. A volatilidade intradiária dos futuros do VIX subiu para o seu nível mais alto em seis meses. Este indicador mede as flutuações de preço num único dia de negociação, utilizando intervalos de 15 minutos. O nível atual é cerca de quatro vezes superior à média, o que é normalmente observado durante períodos de pânico intenso no mercado.

Ao mesmo tempo, a volatilidade implícita do S&P 500, refletindo a variação diária esperada do índice, aumentou para cerca de 1,77%, o nível mais alto desde abril de 2025. Nos últimos três meses, houve apenas duas sessões com variações superiores a 1,75%. Isto sugere que os mercados de futuros e opções estão a precificar uma volatilidade significativamente maior do que a que o S&P 500 está efetivamente a registar. VIX (intervalo de tempo D1) O índice de volatilidade VIX está a retomar o seu movimento ascendente e reagiu mais uma vez ao suporte próximo do limite inferior da linha de tendência ascendente. Um movimento acima de 26 poderá aumentar a probabilidade de uma subida em direção a 28, o que marca o limite superior do canal ascendente do qual o VIX já saiu na semana passada. Se o impulso ascendente se reforçar novamente, o movimento poderá ser mais forte e estender-se para além do nível de 30. Fonte: xStation5 Analisando a dinâmica do índice VIX spot, picos históricos semelhantes de volatilidade coincidiram frequentemente com oportunidades de compra do S&P 500 num horizonte de três meses. Entre as exceções contam-se fevereiro de 2020 e dezembro de 2021. Fonte: SubuTrade

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