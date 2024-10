Gráfio do dia - CHN.cash (26.09.2024)

Os índices chineses estão a valorizar perto de 5,00% em resposta aos potenciais pacotes de ajuda (recorde) que estão a ser considerados pelo governo. O mercado chinês está também a ser apoiado pela melhoria do sentimento na Europa e nos EUA, impulsionado pela queda dos preços do petróleo e pelas previsões optimistas da Micron (MU.US). Pacote de ajuda apoia as cotações das ações A China está a considerar uma injeção de capital significativa de até 1 bilião de yuans (142 mil milhões de dólares) nos seus maiores bancos estatais para reforçar a sua capacidade de apoiar a economia em dificuldades. O financiamento, principalmente a partir de vendas especiais de obrigações soberanas, marca a primeira injeção de capital desta escala desde a crise financeira global de 2008. Esta medida surge na sequência das recentes reduções generalizadas das taxas hipotecárias e das taxas directoras com vista à recuperação económica. Apesar de possuírem níveis de capital superiores aos requisitos regulamentares, bancos como o ICBC e o Banco da China estão a enfrentar margens de lucro recorde e dívidas incobráveis crescentes, o que torna este apoio crucial. Comece a investir hoje ou teste gratuitamente uma conta demo Abrir Conta TESTAR A DEMO Download mobile app Download mobile app Espera-se que esta injeção de capital ajude os bancos a gerir o aumento dos riscos de crédito, uma vez que são pressionados pelas autoridades reguladoras a oferecer empréstimos mais baratos a mutuários de alto risco, incluindo promotores imobiliários e veículos de financiamento da administração local. A pressão no sentido de uma maior distribuição de dividendos para apoiar o mercado bolsista tem pressionado ainda mais as reservas de capital destes bancos de importância sistémica, cujos lucros cresceram apenas 0,4% no primeiro semestre do ano. A margem de juro líquida média dos bancos comerciais chineses caiu para um mínimo histórico de 1,54%, ameaçando a sua rentabilidade. CHN.cash (intervalo D1) O índice está a ultrapassar a marca dos 7000 pontos, ampliando os ganhos de setembro para mais de 20%. Depois de ter testado a zona de suporte marcada pelos 5000 e 5800 pontos, o índice HSCEI (CHN.cash) está a terminar com a tendência de baixa de mais de 3 anos que começou no início de 2021. Fonte: xStation 5

Este material é uma comunicação de marketing na aceção do artigo 24.º, n.º 3, da Diretiva 2014/65 / UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, sobre os mercados de instrumentos financeiros e que altera a Diretiva 2002/92 / CE e Diretiva 2011/61/ UE (MiFID II). A comunicação de marketing não é uma recomendação de investimento ou informação que recomenda ou sugere uma estratégia de investimento na aceção do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de abril de 2014 sobre o abuso de mercado (regulamentação do abuso de mercado) e revogação da Diretiva 2003/6 / CE do Parlamento Europeu e do Conselho e das Diretivas da Comissão 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e do Regulamento Delegado da Comissão (UE ) 2016/958 de 9 de março de 2016 que completa o Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito às normas técnicas regulamentares para as disposições técnicas para a apresentação objetiva de recomendações de investimento, ou outras informações, recomendação ou sugestão de uma estratégia de investimento e para a divulgação de interesses particulares ou indicações de conflitos de interesse ou qualquer outro conselho, incluindo na área de consultoria de investimento, nos termos do Código dos Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 486/99, de 13 de Novembro. A comunicação de marketing é elaborada com a máxima diligência, objetividade, apresenta os factos do conhecimento do autor na data da preparação e é desprovida de quaisquer elementos de avaliação. A comunicação de marketing é elaborada sem considerar as necessidades do cliente, a sua situação financeira individual e não apresenta qualquer estratégia de investimento de forma alguma. A comunicação de marketing não constitui uma oferta ou oferta de venda, subscrição, convite de compra, publicidade ou promoção de qualquer instrumento financeiro. A XTB, S.A. - Sucursal em Portugal não se responsabiliza por quaisquer ações ou omissões do cliente, em particular pela aquisição ou alienação de instrumentos financeiros. A XTB não aceitará a responsabilidade por qualquer perda ou dano, incluindo, sem limitação, qualquer perda que possa surgir direta ou indiretamente realizada com base nas informações contidas na presente comunicação comercial. Caso o comunicado de marketing contenha informações sobre quaisquer resultados relativos aos instrumentos financeiros nela indicados, estes não constituem qualquer garantia ou previsão de resultados futuros. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros, e qualquer pessoa que atue com base nesta informação fá-lo inteiramente por sua conta e risco.